Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Falcao hünerlerini mangal başında gösterdi!

Falcao hünerlerini mangal başında gösterdi!

Kolombiyalı yıldızı , corona virüsü nedeniyle lige verilen arada hünerlerini bu kez mangal başında gösterdi.

Giriş Tarihi: 2.5.2020 19:42 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 19:45 ABONE OL
Falcao hünerlerini mangal başında gösterdi!

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyememişti. Daha sonra sahalara iyi bir dönüş yapan Kolombiyalı golcü, attığı gollerle takımını şampiyonluk potasına sokmayı başardı.

Oynadığı futbolla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen 34 yaşındaki futbolcu, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada hünerlerini mutfakta sergilemeye başladı.

BARBEKÜNÜN BAŞINA GEÇTİ
Karantina süresi boyunca eşi Lorelei Taron'a yardım eden yıldız oyuncu, bu kez mutfak önlüğünü giyerek barbekünün başına geçti.


GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Falcao hünerlerini mangal başında gösterdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA