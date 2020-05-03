Fenerbahçe'de Garry Rodrigues sürprizi... Sarı lacivertlilerin sezon başında Al İttihad'dan kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, kulübüne geri dönebilir.

Sport360'ın konu ile ilgili okuyucularına aktardığı ve Fotomaç'ın derlediği haber şu şekilde;

"Al İttihad başkanı Anmar Al-haili, kiralık verilen Seko Sanogo ve Garry Rodrigues'in önümüzdeki sezon geri dönebileceğini ima etti.

Sanogo, Sırp ekibi Kızılyıldız'a katılırken Garry Rodrigues Türk takımı Fenerbahçe'de yer alıyor.

Rodrigues ve Sanogo'nun dönüşü, Romarinho'nun ayrılığına bağlı. Haili, yaptığı konuşmada, "Sanogo ve Rodrigues'den vazgeçmedik. Ayrıca, önümüzdeki sezon tekrardan takımımıza katılabilirler." dedi."

Garry Rodrigues, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 21 karşılaşmada forma giyerken 3 gol atmış ve 6 asist üretmişti.

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