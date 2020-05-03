Jimmy Cabot'tan Beşiktaş iddialarına yanıt

Adı son dönemde Beşiktaş ile anılan Jimmy Cabot, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransız basınına konuşan 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Beşiktaş'la ilgili soruya, "Her transfer dönemindeki gibi iddialar ortaya çıkıyor. Benim de sözleşmem sona eriyor. Ne olacağını göreceğiz." diye yanıt verdi.

"ŞAMPİYON OLMAK HARİKA BİR HİS"

Fransız yıldız, takımı Lorient'in Ligue 2'de şampiyon ilan edilip Ligue 1'e çıkması hakkında ise. "Bu harika bir his. Maçlara devam edememiş olsak da kupayı aldık ve bu durum kulübü ve taraftarları mutlu etti" dedi.

Beşiktaş'a Jimmy Cabot transferinde rakip çıktı