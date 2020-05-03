Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Jimmy Cabot'tan Beşiktaş iddialarına yanıt

'tan iddialarına yanıt

Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) ekiplerinden Lorient'de forma giyen ve son dönemde adı ile anılan Fransız oyuncu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 3.5.2020 21:34 ABONE OL
Jimmy Cabot'tan Beşiktaş iddialarına yanıt

Adı son dönemde Beşiktaş ile anılan Jimmy Cabot, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransız basınına konuşan 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Beşiktaş'la ilgili soruya, "Her transfer dönemindeki gibi iddialar ortaya çıkıyor. Benim de sözleşmem sona eriyor. Ne olacağını göreceğiz." diye yanıt verdi.

"ŞAMPİYON OLMAK HARİKA BİR HİS"

Fransız yıldız, takımı Lorient'in Ligue 2'de şampiyon ilan edilip Ligue 1'e çıkması hakkında ise. "Bu harika bir his. Maçlara devam edememiş olsak da kupayı aldık ve bu durum kulübü ve taraftarları mutlu etti" dedi.

Beşiktaş'a Jimmy Cabot transferinde rakip çıktı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Jimmy Cabot'tan Beşiktaş iddialarına yanıt
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA