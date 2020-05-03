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'ten 'a çağrı

Romanya futbolunun köklü kulüplerinden 'in başkanı yeni statlarının açılış maçını ile oynamak istediklerini söyledi. "Taraftarların buraya gelip, stadı doldurup takımı desteklemesini heyecanla bekliyorum." diyen Duckadam şöyle devam etti: "Bu stadı kendi paramızla yaptık. Galatasaray ile açılış maçında oynamak isteriz"

Giriş Tarihi: 4.5.2020 01:50 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 01:51 ABONE OL
Steaua Bükreş'ten Galatasaray'a çağrı

Romanya Ligi ekiplerinden FCBS'nin yeni stadının yapım çalışmaları devam ediyor. Romanya basınına stadın yapımıyla ilgili FCBS Başkanı Helmuth Duckadam önemli açıklamalarda bulundu.

FCBS Başkanı Helmuth Duckadam, yapımı devam eden yeni stadları için konuşurken, "Steaua" Stadı'nın açılış maçını Galatasaray'la oynamak istediklerini söyledi.

"G.SARAY'LA OYNAMAK İSTERİZ"

FCBS Başkanı stadla ilgili yaptığı açıklamada; "Taraftarların buraya gelip, stadı doldurup takımı desteklemesini heyecanla bekliyorum. Bu stadı kendi paramızla yaptık. Galatasaray'la açılış maçında oynamak isteriz" dedi.

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Steaua Bükreş'ten Galatasaray'a çağrı
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