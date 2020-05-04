Bayern Münih'e corona virüsü müjdesi!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, geçtiğimiz günlerde corona virüsü (Covid-19) testine girmişti. Bild'de yer alan habere göre Bavyera temsilcisinde teknik ekip ve oyuncularının hepsinin test sonucu negatif çıktı.

Bilindiği gibi Köln takımı, kulüpteki üç isimde corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurunca diğer takımlar endişelenmişti.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Bayern Münihli futbolcular, Bundesliga'nın yeniden başlama ihtimali sonrası küçük gruplar halinde antrenmanlarını kulüp tesislerinde sürdürüyor. Oyuncuların sosyal mesafeye dikkat ettiği sık sık vurgulanıyor.



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