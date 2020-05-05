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45 gün aradan sonra sahaya indi!

'in mevcut lideri , uzun bir aranın ardından ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Bordo-mavili ekip, corona virüsü salgını nedeniyle 45 gün aradan sonra Mehmet tesislerinde sahaya indi.

Giriş Tarihi: 5.5.2020 09:50 ABONE OL
Trabzonspor 45 gün aradan sonra sahaya indi!

Trabzonspor, corona virüsü salgını nedeniyle 45 gün aradan sonra Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde ilk antrenmanına çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu'nun hazırlamış olduğu Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ndeki maddeler doğrultusunda birer saat aralıklarla 14.45'ten başlayarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelen Trabzonsporlu oyuncular, üç grup halinde ve 8 futbolcudan oluşacak şekilde birer saat arayla aerobik dayanıklılık koşuları gerçekleştirdi.

Tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın yanı sıra karantina süreci devam eden Alexander Sörloth antrenmanda yer almadılar.

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Trabzonspor 45 gün aradan sonra sahaya indi!
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