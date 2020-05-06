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'dan bombası!

Son dakika transfer haberleri... Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam eden Galatasaray, forvet transferi için bir dönem 'ta da forma giyen yıldız 'yu gündemine aldı. Negredo Beşiktaş formasıyla 49 maçta 18 gol 10 asistlik performans gösterdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 6.5.2020 15:52 Son Güncelleme: 6.5.2020 15:59 ABONE OL
Galatasaray'dan Negredo bombası!

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen ve 2018-19 sezonunda Al-Nasr'ın yolunu tutan İspanyol golcü Alvado Negredo, kulübüyle yollarını ayırıyor.

Emaratalyoum.com adlı internet sitesinde konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi;

Al-Nasr futbol kulübü, İspanyol forvet Alvaro Negredo'nun sözleşmesinin yenilenmeyeceğini ve bu sezon kulüpten ayrılacağını doğruladı.

Kulüp, Negredo'nun 2 sezon boyunca kendilerine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

YENİ SÖZLEŞME TEKLİF EDİLDİ AMA...
Al Nasr Başkanı, kulübünün İspanyol oyuncuya yeni bir sözleşme teklifi yaptığını ancak bunun reddedildiğini, oyuncunun ayrılmaya karar verdiğini aktardı."

GALATASARAY'A MI?
Öte yandan gelecek sezon Mbaye Diagne'yi kadrosunda düşünmeyen ve Florin Andone'nin de kiralık sözleşmesini uzatmayacak Galatasaray'da Negredo ismi gündeme gelebilir.

Alvaro Negredo, bu sezon çıktığı 17 müsabakada 8 gol kaydederken 5 asist yaptı ve 1530 dakika sahada kaldı.

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Galatasaray'dan Negredo bombası!
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