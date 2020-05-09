Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kenan Koçak'tan Fenerbahçe iddialarına yanıt

'tan iddialarına yanıt

Alman ekibi 'yı çalıştıran 39 yaşındaki teknik direktör , iddialarına yanıt verdi. Bir gün Türk futboluna hizmet etmek istediğini belirten Koçak, "Ben hayatımda spekülasyonlara hiç katılmadım. Reklam yapma peşinde değilim" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 9.5.2020 19:36 Son Güncelleme: 9.5.2020 19:49 ABONE OL
Kenan Koçak'tan Fenerbahçe iddialarına yanıt

Almanya İkinci Futbol Ligi (Bundesliga 2) ekiplerinden Hannover 96'yı çalıştıran teknik direktör Kenan Koçak'tan Fenerbahçe açıklaması geldi.

NTV'ye konuşan Kıçak, Türkiye'ye bir gün dönmek istediğini söyledi.

"Fenerbahçe'den teklif aldınız mı?" sorusunu yanıtlayan Kenan Koçak, "Türkiye benim memleketim, benim devletim. Türkiye'yi seven birisiyim. Gönül ister ki, ilerleyen zamanlarda kendi ülkeme, kendi futboluma, kendi devletime hizmet edeyim. Zaman ne gösterir onu da bilemeyiz. Sonuçta bizler profesyoneliz. Ben hayatımda spekülasyonlara hiç katılmadım. Reklam yapma peşinde değilim. Zaman zaman teklifler geliyor. Oturuyoruz, konuşuyoruz. O kulübe olan, o kulübün hocasına olan saygımdan dolayı kulüplerin adını ağzıma almadım. Onu da yapmayacağım zaten. İnşallah bir gün kavuşuruz, umarım ileride Türk futboluna hizmet ederim." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin yeni transferinde ilginç detay! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef de Souza'dan transfer açıklaması! Galatasaray ve Trabzonspor...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kenan Koçak'tan Fenerbahçe iddialarına yanıt
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA