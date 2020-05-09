Kenan Koçak'tan Fenerbahçe iddialarına yanıt

Almanya İkinci Futbol Ligi (Bundesliga 2) ekiplerinden Hannover 96'yı çalıştıran teknik direktör Kenan Koçak'tan Fenerbahçe açıklaması geldi.

NTV'ye konuşan Kıçak, Türkiye'ye bir gün dönmek istediğini söyledi.

"Fenerbahçe'den teklif aldınız mı?" sorusunu yanıtlayan Kenan Koçak, "Türkiye benim memleketim, benim devletim. Türkiye'yi seven birisiyim. Gönül ister ki, ilerleyen zamanlarda kendi ülkeme, kendi futboluma, kendi devletime hizmet edeyim. Zaman ne gösterir onu da bilemeyiz. Sonuçta bizler profesyoneliz. Ben hayatımda spekülasyonlara hiç katılmadım. Reklam yapma peşinde değilim. Zaman zaman teklifler geliyor. Oturuyoruz, konuşuyoruz. O kulübe olan, o kulübün hocasına olan saygımdan dolayı kulüplerin adını ağzıma almadım. Onu da yapmayacağım zaten. İnşallah bir gün kavuşuruz, umarım ileride Türk futboluna hizmet ederim." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin yeni transferinde ilginç detay!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef de Souza'dan transfer açıklaması! Galatasaray ve Trabzonspor...