"Haaland ve Mbappe Ronaldo-Benzema ikilisini aratmaz"

İspanya La Liga devi Real Madrid'de 3 sezon boyunca Jose Mourinho'nun asistanlığı görevini yürüten Jose Morais, eflatun-beyazlıların transferdeki hedeflerini değerlendirdi.

Stats Perform'a konuşan tecrübeli çalıştırıcı, bir süredir başkent ekibinin transfer gündemini meşgul eden PSGli Kylian Mbappe ve Borussia Dortmundlu Erling Haaland'ın, 2011-12 sezonunda Pep Guardiola'nın güçlü Barcelona'sını devre dışı bırakarak şampiyon olan kadronun lokomotif ikilisi Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema'nın boşluğunu doldurabileceklerini iddia etti.

An itibarıyla Jeonbuk Motors'un teknik direktörlüğünü yapan Morais, "Mbappe kesinlikle Real Madrid'in hedefinde yer alabilecek bir oyuncu, çünkü hem çok genç, hem de sahip olduğu kalite, yetenek ve fizikle dünyanın en iyi oyuncularından birine evrilebilir. Madrid'in bir oyuncuda aradığı perspektif budur. Şu anda orada çalışmıyorum ve bu gerçekleşecek mi bilemem, ancak Madrid'in her büyük oyuncu için hedef kulüp olduğunu söyleyebilirim. Mbappe'nin Madrid'e gitmeyi çok istediğine inanıyorum." dedi.

Sözlerine Haaland ile devam eden Morais, "Onun harika bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. O da kaliteli genç oyunculardan biri. Bitiricilik özellikleri inanılmaz. Dortmund'da yaptıklarıyla bu kadar kısa bir sürede böyle bir etki yaratmayı başaran bir oyuncunun Real Madrid gibi bir kulübe gidişini asla erken olarak nitelendiremezsiniz." değerlendirmesini yaptı.

Mbappe ve Haaland'ın Real Madrid'e gelmeleri halinde Ronaldo - Benzema ikilisini aratmayacaklarını savunan Morais, "Benzema harika bir oyuncu ve golcü, yıllarca Madrid'de oynayabilmesini sağlayan bir kaliteye sahip. Bence Haaland kesinlikle onun gibi bir forvetin yerini alabilecek oyuncular arasında iyi bir seçenek. Cristiano'nun tarzıyla kıyaslayacak olursak, Mbappe de fizik, hız ve futbol kapasitesi bakımından kendisiyle birtakım benzerlikler gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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