Trabzonspor ve Galatasaray'da forma giyen Cavanda'ya Göztepe talip

Süper Lig'de önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına hız veren Göztepe yönetimi, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Yeni Asır'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, Belçika ekibi Standart Liege'in geçtiğimiz gün serbest bıraktığı Luis Pedro Cavanda'yı da listesine ekledi.

Bir dönem Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor formaları da giyen Belçikalı 29 yaşındaki oyuncunun bonservis engelinin bulunmaması yönetimin ilgisini çekiyor. Teknik direktör İlhan Paut'un da transfer için onay verdiği belirtilirken Cavanda'nın piyasa değeri 500 bin Euro.

ANTWERP DE DEVREYE GİRDİ

Bu arada Belçika ekibi Antwerp'in de Cavanda ile ilgilendiği öğrenildi. Tecrübeli sağ bekin hangi takıma transfer olacağı şimdiden merak konusu oldu.

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