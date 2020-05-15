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'den 'nın Ligue 1 kararına eleştiri!

Corona virüsü nedeniyle neredeyse tüm dünyada futbol ligleri geçici olarak askıya alındı. Futbol müsabakaları Mayıs sonu - Haziran başı gibi dünya genelinde başlayacak ancak 'da ligler iptal edildi ve önümüzdeki sezona kadar oynanmayacak. Başkanı , bu karardan dolayı Fransa'ya tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 15.5.2020 15:27 ABONE OL
Ceferin'den Fransa'nın Ligue 1 kararına eleştiri!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, geçtiğimiz günlerde Fransa Ligue 1'in corona virüsü sebebiyle ertelenmesinden sonra tescillenerek Paris Saint-Germain'in şampiyon ilan edilmesi kararını doğru bulmadığını açıkladı.

beIN Sports'a konuşan Başkan Ceferin, "Bizim için önemli olan şampiyonun, ikincinin, üçüncünün ve dördüncünün hangi takımlar olduğunu bilmek. Bunun dışında bence Fransa için erken alınmış bir karardı ve ideal olan bu değildi. Birkaç lig dışında maçlar oynanabilir. Ancak biz karara saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Tescil kararı ile Avrupa kupalarına katılım hakkı kazanamayan Lyon'da başkan Jean Michel Aulas, hukuki yollarını kullanacaklarını açıklamıştı.

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Ceferin'den Fransa'nın Ligue 1 kararına eleştiri!
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