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Pellegrini için o ismi aradı!

'de sorunu kısa süre içerisinde çözüme kavuşacak. Sarı-lacivertlilerde gündemdeki isimler Bjelica, Pellegrini ve ... Bu üç isimden birisinin takımın başına geçmesine kesin gözüyle bakılırken, Pellegrini Fenerbahçe konusunda bilgi almak için 'yi aradı...

Giriş Tarihi: 15.5.2020 08:54 Son Güncelleme: 15.5.2020 09:26 ABONE OL
Pellegrini Fenerbahçe için o ismi aradı!

Birçok teknik adamın gündeme geldiği Fenerbahçe'de en çok öne çıkan isimlerden biri de Manuel Pellegrini'ydi. Nenad Bjelica ve Erol Bulut'un da konuşulduğu dönemde Şilili hocanın pusuda beklediği ortaya çıktı.

Sarı-lacivertli yönetimin daha önce temas kurduğu 66 yaşındaki teknik direktörün Villarreal'den eski öğrencisi Nihat Kahveci'yi aradığı öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre önceki birkaç röportajında, "Fenerbahçe prestijli bir takım" diyen Pellegrini'nin Kahveci'den kulüple ve Türkiye ile ilgili bilgiler aldığı ifade edildi.

DEVLERİ ÇALIŞTIRDI
Son olarak West Ham United'ın başında olan Manuel Pellegrini, Avrupa'nın önemli kulüplerini çalıştırdı. Şilili hoca, Real Madrid, Manchester City, Malaga, Villarreal'de görev yaptı. 66 yaşındaki teknik adam Avrupa dışında da Hebei China Fortune, River Plate, San Lorenzo, Deportiva Quito, Palestino ve Universidad Catolica gibi takımların teknik direktörlüğünü yaptı.

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Pellegrini Fenerbahçe için o ismi aradı!
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