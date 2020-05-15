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Rota Kadıköy mü? Gökhan ve Caner için kritik gün

'nin ardından 'ta forma giyerek sarı-lacivertli taraftarları üzen ve , çubuklu formaya dönebilir. Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan iki yıldız ile siyah-beyazlı yönetim kritik bir görüşme gerçekleştirecek.

Giriş Tarihi: 15.5.2020 08:21 Son Güncelleme: 15.5.2020 08:37 ABONE OL
Rota Kadıköy mü? Gökhan ve Caner için kritik gün

Corona virüsü salgını nedeniyle sıkıntı günler yaşayan Beşiktaş'ta bugün kritik bir görüşme var. Takvim'in haberine göre; siyah-beyazlı kurmaylar bugün sözleşmelerinin son yılını yaşayan Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile masaya oturacak.

850'ŞER BİN EURO TEKLİF EDİLECEK

Yönetimin her iki futbolcuya da yıllık 850 bin Euro garanti para teklif etmesi bekleniyor. Maç başı ve ekstra bonusların ne kadar olacağı ise belirsiz. Gökhan ve Caner'in teklifi kabul etmemesi durumunda Fenerbahçe her iki oyuncu ile görüşmelerini sıklaştıracak.

Fenerbahçe'nin özellikle Caner Erkin'in menajerleriyle geçtiğimiz günlerde sıkça bir araya geldiği fazlasıyla yazılıp çizilmişti. Caner Erkin'in de eski takımı Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyordu.

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Rota Kadıköy mü? Gökhan ve Caner için kritik gün
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