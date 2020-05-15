Rota Kadıköy mü? Gökhan ve Caner için kritik gün

Corona virüsü salgını nedeniyle sıkıntı günler yaşayan Beşiktaş'ta bugün kritik bir görüşme var. Takvim'in haberine göre; siyah-beyazlı kurmaylar bugün sözleşmelerinin son yılını yaşayan Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile masaya oturacak.

850'ŞER BİN EURO TEKLİF EDİLECEK

Yönetimin her iki futbolcuya da yıllık 850 bin Euro garanti para teklif etmesi bekleniyor. Maç başı ve ekstra bonusların ne kadar olacağı ise belirsiz. Gökhan ve Caner'in teklifi kabul etmemesi durumunda Fenerbahçe her iki oyuncu ile görüşmelerini sıklaştıracak.

Fenerbahçe'nin özellikle Caner Erkin'in menajerleriyle geçtiğimiz günlerde sıkça bir araya geldiği fazlasıyla yazılıp çizilmişti. Caner Erkin'in de eski takımı Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyordu.

Beşiktaş'ta flaş iddia! Burak Yılmaz ve corona virüsü...

Beşiktaşlı yöneticiden Ahmet Nur Çebi açıklaması

Başkan Erdoğan'dan Ahmet Nur Çebi ve Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun telefonu