Borussia Dortmund Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Dortmund Schalke maçı canlı yayın kanalı ile muhtemel 11'ler!

Borussia Dortmund ile Schalke 04 arasında oynanacak Bundesliga karşılaşması için heyecan dorukta! Dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeni ile futbol liglerine ara verilmişti. Salgının Almanya'da nispeten kontrol altına alınması ile beraber futbolun ilk başladığı major lig Bundesliga oldu. Bugün oynanacak olan karşılaşmalar ile Bundesliga heyecanı resmen başlıyor.

26. hafta ilk gün karşılaşmasında, Ruhr Derbisi oynanacak. Borussia Dortmund, sahasında ezeli rakibi Schalke 04'ü ağırlayacak. Zorlu geçmesi beklenen mücadele yaklaştıkça 'Borussia Dortmund Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Peki, yeniden başlayan Bundesliga'da Borussia Dortmund Schalke 04 maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte, muhtemel 11'ler ve merak edilenler...

BORUSSİA DORTMUND SCHALKE 04 MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK, NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Borussia Dortmund-Schalke maçı bugün saat 16.30'da başlayacak. Mücadele S Sport 2 ekranından canlı olarak yayınlanacak.

Signal Iduna Park'ta oynanacak olan mücadelede Deniz Aytekin düdük çalacak. Mücadeleyi sabah.com.tr'den canlı anlatım ile takip edebilirsiniz.

Borussia Dortmund - Schalke 04 muhtemel 11'ler:

Borussia Dortmund: Bürki, Pisczsek, Hummels, Akanji, Hakimi, Brandt, Delaney, Guerreiro, Sancho, Hazard, Haaland

Schalke 04: Schubert, Kenny, Todibo, Nastasic, Oczipka, Caligiuri, Harit, Suat Serdar, McKennie, Raman, Burgstaller

Ruhr derbisinde sarı-siyahlılarda Emre Can ve Axel Witsel forma giyemeyecek.

Schalke 04'de ise Türk kökenli Alman milli futbolcu Suat Serdar'ın karşılaşmada yer alması bekleniyor. Teknik direktör David Wagner'in, sakatlıktan yeni çıkan ve takımla çalışmaya başlayan mili futbolcu Ozan Kabak konusunda riske girmek istemediği ve Borussia Dortmund ile yapılacak müsabakada genç savunma oyuncusuna görev vermeyeceği kaydedildi.

Bundesliga'da 26. haftanın programı şöyle:

16 Mayıs Cumartesi: Borussia Dortmund-Schalke 04, RB-Leipzig-Freiburg, Hoffenheim-Hertha Berlin, Fortuna Düsseldorf-Paderborn, Augsburg-Wolfsburg, Eintracht Frankfurt-Borussia Mönchengladbach

17 Mayıs Pazar:

Köln-Mainz 05, Union Berlin-Bayern Münih

18 Mayıs Pazartesi:

Werder Bremen-Bayer Leverkusen

Öte yandan DFL dün aldığı kararla sezon sonuna kadar oynanacak karşılaşmalarda her takıma 3 yerine 5 oyuncu değişikliği yapma hakkı tanındı.

Oyuncu değişikliği için teknik direktörlere, devre arası da dahil müsabaka sırasında toplam 3 fırsat verilecek.

- TAKIMLAR KARANTİNAYA GİRDİ

Takımlar ligin başlamasını tehlikeye atmamak için DFL'in hazırladığı 51 sayfalık tasarıya bir süreden beri uymaya başladı.

Futbolcular, teknik ekip ve diğer görevlilere Kovid-19 testleri uygulanırken takımlar bir hafta önce otellerde veya tesislerde karantinaya alındı.

Tasarıya göre oyuncuların, teknik ve sağlık ekibin karantina süresince "dışarıyla" teması yasak.

Karşılaşmalarda görev alacak hakemlere de Kovid-19 testleri yapılıyor.

Test sonucu pozitif çıkan kişi hemen sağlık dairesine bildirilecek, ivedilikle tecrit edilecek ve temasta olduğu kişiler belirlenecek.

Tasarıda, takımların maç günü stada ne şekilde ulaşacağı ayrıntılı bir şekilde tarif edilirken, tüm aktörlerin soyunma odlarında ve statta, hijyen ve mesafe kurallarına uyması istendi.

- SAHADA VE TRİBÜNDE EN FAZLA 213 KİŞİ BULUNACAK

Maç sırasında iç sahada, futbolcular, yedek oyuncular, teknik ve sağlık ekipler, hakemler ve foto muhabirleri dahil en fazla 98 kişinin bulunmasına izin veriliyor.

Tribünde ise iki takımın delegasyonları, itfaiye, polis ve güvenlik personeli, gazeteciler, yayıncı kuruluşun çalışanları dahil 115, stadyum dışında da çoğunluğu güvenlik personeli ve yayıncı kuruluşun çalışanlarından oluşan en fazla 109 kişinin görev yapması öngörülüyor.

Maç öncesi takım fotoğrafı, seremoni, oyuncular arasında tokalaşma gibi uygulamalar olmayacak.

- YEDEK OYUNCU VE TEKNİK EKİBE MASKE ZORUNLULUĞU

Yedek kulübede sosyal mesafeye uyulması istenirken, sosyal mesafeye uyulmaması durumunda yedek oyuncuların ve teknik ekibin statta bulunan diğer kişiler gibi ağız ve burun bölgesini kapatması zorunlu tutuldu.

Maç sonunda gazetecilerin oyuncularla röportaj yaptığı "mix-zone" ve basın odası kapalı olacak.

Teknik direktörlerin katıldığı maç sonu basın toplantısı ise video konferans yöntemiyle yapılacak.

Soyunma odaları ve karşılaşmalarda kullanılacak toplar sürekli dezenfekte edilecek.

Tasarı ayrıca, yayıncı kuruluşun ve diğer aktörlerin uyması gereken tedbirler ile futboluların, teknik ve sağlık ekibin karşılaşmalar sonrasında nasıl hareket edeceğine ilişkin sıkı düzenlemeler içeriyor.