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aradığı stoperi buldu

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen 'ta, corona virüsü (Covid--19) salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmaları hız kazandı. Savunma hattını güçlendirmek isteyen siyah beyazlı kulüp, Brezilyalı oyuncu 'i gündemine aldı.

Giriş Tarihi: 18.5.2020 19:51 ABONE OL
Beşiktaş aradığı stoperi buldu

Corona virüsünün neden olduğu ekonomik krize rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Tuttomercato'da yer alan habere göre, siyah-beyazlılar Suudi Arabistan'ın Al Wahda takımında top koşturan Brezilyalı stoper Renato Chaves'i gündemine aldı.

Haberde, 2021 yılında sözleşmesi sona erecek olan Chaves için Beşiktaş'ın nabız yokladığı belirtilirken, yakın zamanda temaslarını sıklaştıracağı öne sürüldü.

RENATO CHAVES KİMDİR?

4 Mayıs 1990 tarihinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinde dünyaya gelen Renato Chaves, futbola Corinthians'ta başlarken, sırasıyla Figueirense, Portuguesa, Atletico Paranaense, Nautico, Ponte Preta ve Fluminense takımlarında forma giydikten sonra 2018 yılında Al Wahda'ya transfer oldu.

30 yaşındaki deneyimli stoper, bu sezon Suudi Arabistan ekibiyle çıktığı 21 resmi müsabakada 2 gol attı. (Fotomaç)

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Beşiktaş aradığı stoperi buldu
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