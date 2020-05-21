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8 yabancı önerisini kabul etmedi

ile , corona virüsü nedeniyle askıya alınan liglerin geleceğini konuşmak için dün toplanmıştı. Yapılan toplantıda gündeme gelen konulardan biri de yabancı sınırıydı. Daha önce düşürülmesi gündeme gelen yabancı kontenjanı için 17 kulüp ortak bir öneri sunarken ise bu teklife karşı çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.5.2020 13:38 Son Güncelleme: 21.5.2020 13:44 ABONE OL
Galatasaray 8 yabancı önerisini kabul etmedi

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ile liglerin durumunu konuşmak için bir araya geldi. Milliyet'te yer alan habere göre toplantıdaki en sıcak konulardan biri de yabancı oyuncu sayısı oldu. 17 kulüp, federasyondan gelecek sezondan itibaren sayının 8'e düşürülmesini istedi.

Kulüpler, "Yaşadığımız mali sıkıntılar ortada. Yabancılara dökeceğimiz onca parayı kendi gençlerimiz için kullanalım. Zaten bunu yapamazsak bu işin altından kalkamayız. Yükümlülüklerimiz kurdaki artışla her geçen gün biraz daha ağırlaşıyor. Bunu hiçbirimiz kaldıramayız. Artık altyapıya daha fazla eğilmeliyiz" görüşünü savundular.

GALATASARAY KARŞI ÇIKTI

Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak öneriye sıcak bakmadıklarını belirterek, "Avrupa'daki rakiplerimizle baş edebilmemiz için mevcut uygulamanın devam etmesi gerek" yorumunu yaptı.

Albayrak'ın kalan 8 haftanın İstanbul'da yapılması teklifine ise Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu karşı çıktı, "Eğer böyle bir şey olacaksa Karadeniz'de olsun. Ordu, Giresun, Rize, Trabzon ve Samsun'da yeteri kadar tesis var" dedi.

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Galatasaray 8 yabancı önerisini kabul etmedi
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