Galatasaray'ın gözdesi için flaş transfer açıklaması

Galatasaray'la adı anılan Heracles'in golcüsü Cyriel Dessers için kulübünden açıklama geldi. Hollanda ekibinin teknik direktörü Tim Gilissen, Nijeryalı golcü için transfer teklifleri aldıklarını doğruladı.

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"KULÜP İŞARET VERDİ"

Hollanda basınına konuşan Gilissen, 25 yaşındaki forvetin kulübün menfaatleri doğrultusunda satılabileceğini belirtirken, "Kulüp bize bir işaret verdi ancak konuşmaya başlamak için yeterli değil. Masaya ilgi çekici ve cazip bir teklif gelirse müzakereler başlar" dedi.

Öte yandan Heracles'in golcü oyuncu için 4 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. (Fotomaç)