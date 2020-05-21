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'ndan Galatasaraylı taraftara cevap!

A takımlarından Milan'da forma giyen , sık sık 'ın gündemine geliyor. Milli futbolcu da daha önce birçok kez 'ye gelmesi durumunda sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini ifade etmişti. Deneyimli yıldız, Twitter'da kendisini Galatasaray'a transfer olmaya davet eden bir kullanıcının tweet'ini beğendi.

Giriş Tarihi: 21.5.2020 15:37 Son Güncelleme: 21.5.2020 15:41 ABONE OL
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylı taraftara cevap!

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları heyecanlandıran bir hamle geldi.

İtalya Serie A devi Milan'da kariyerini sürdüren ve ismi son yıllarda Galatasaray ile anılan Çalhanoğlu, Twitter'da bir kullanıcının, "Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a gelebilir mi lütfen başka derdim kalmayacak" şeklindeki tweet'ini beğendi.

Daha önce verdiği röportajlarda Galatasaray taraftarı olduğunu ve bir gün Türkiye'ye gelmesi durumunda sarı-kırmızılı takımda oynayabileceğini ifade eden 26 yaşındaki yıldızı, taraftar da çok istiyor.

Fatih Terim'in A Milli Takım'ı çalıştırdığı dönemde vazgeçilmez oyuncularından biri olan Hakan'ın, kariyerine nerede devam edeceği merak konusu.

İşte Hakan Çalhanoğlu'nun beğendiği o tweet:

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Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylı taraftara cevap!
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