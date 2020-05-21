Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylı taraftara cevap!

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları heyecanlandıran bir hamle geldi.

İtalya Serie A devi Milan'da kariyerini sürdüren ve ismi son yıllarda Galatasaray ile anılan Çalhanoğlu, Twitter'da bir kullanıcının, "Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a gelebilir mi lütfen başka derdim kalmayacak" şeklindeki tweet'ini beğendi.

Daha önce verdiği röportajlarda Galatasaray taraftarı olduğunu ve bir gün Türkiye'ye gelmesi durumunda sarı-kırmızılı takımda oynayabileceğini ifade eden 26 yaşındaki yıldızı, taraftar da çok istiyor.

Fatih Terim'in A Milli Takım'ı çalıştırdığı dönemde vazgeçilmez oyuncularından biri olan Hakan'ın, kariyerine nerede devam edeceği merak konusu.

İşte Hakan Çalhanoğlu'nun beğendiği o tweet: