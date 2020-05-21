Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri "Ligi Play Station'da bitirelim"

"Ligi 'da bitirelim"

Corona virüsü nedeniyle ara verilen 'da, Traktör Sazi kulübünün CEO'su liglerin tamamlanması konusunda ilginç bir açıklamaya imzasını attı. Sohrabi, "'da oynayarak ligleri bitirelim" dedi.

Giriş Tarihi: 21.5.2020 15:34 ABONE OL

İran'ın taraftarlarıyla ünlü kulüplerinden Traktör Sazi'nin yöneticisi Sohrabi, liglerin tamamlanması konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı. Sohrabi yaptığı açıklamada, "Ligdeki takımlardan birer temsilci gönderilsin ve Play Station'da oynayarak ligi bitirelim" dedi.

Liglerin başlamasının kulüpler ve milli takım açısından olumsuz olacağını dile getiren Sohrabi, "Bugünlerde maçlar seyircisiz oynanırsa heyecanı olmayacak. Buna ek olarak kulüpler ve milli takımlar sağlık koşullarının tam anlamıyla güvenceye alınmadığı bu ortamda zarar görecek" şeklinde konuştu.

Trabzonspor için Gomis devrede! Transfer... Galatasaray'da Andone yerine sürpriz golcü! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Galatasaray'dan Devler Ligi bombası! İşte o teklif İtalyanlar duyurdu! Galatasaray ve Balotelli... Galatasaray'da yıldız ismin menajeri ayrılığı doğruladı! Galatasaray'da Fatih Terim'i sevindiren teklif! İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçe'ye öyle bir yıldız geliyor ki... Gökhan Gönül'den şok Fenerbahçe itirafı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
"Ligi Play Station'da bitirelim"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA