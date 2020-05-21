Roberto Carlos: Fenerbahçe'den önce Chelsea ile anlaşmıştım

Mevkisinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen ve Fenerbahçe'nin de formasını giyen Brezilyalı Roberto Carlos, sarı-lacivertli ekibe gelmeden önce Chelsea ile görüştüğünü açıkladı.

Chelsea'ye transferine çok az kaldığını vurgulayan Carlos, "Fenerbahçe ve Chelsea olmak üzere 2 teklif vardı. Ramon Abramovich (Chelsea'nin sahibi) ve Peter Kenyon (O zamanki Chelsea başkanı) ile tanışmıştım. Stamford Bridge'e bonsversissiz transfer olmak üzereydim. Ancak Chelsea bu transfer için yeteri çaba göstermedi ve Fenerbahçe ile imzaladım" dedi.

"Chelsea'ye gitmeme çok az kalmıştı" ifadelerini kullanan Brezilyalı efsane, "Her konuda anlaşmıştık ve oraya gidip sözleşme imzalayacaktım. Fenerbahçe ile imzalamadan bir hafta önce Paris'e gidip Roman Abramovich ve Peter Kenyon'la görüştük. Futbolda olabilecek olaylardan biri gerçekleşti ve son anda bir şeyler olmadı ve transfer gerçekleşmedi. Avukatla ilgili bir durumdu" diye konuştu.

Tamamen anlaşılan bir durum olduğunu kaydeden Carlos, "Yüzde yüz Premier League'de iyi şeyler yapacağıma emindim. Benim oyun karakterime uygun bir lig" ifadelerini kullandı.

22 yaşında İngiltere'ye gelebileceğini de söyleyen Roberto Carlos, "Aston Villa 1995'te benim için geldiğinde Brezilya'nın Palmeiras takımında oynuyordum. Ancak yeteri kadar istekli olmadılar. Onun ardından Inter'e gittim" dedi.

İtalya'da zorlu bir sezon geçiren Carlos, ertesi sezon Real Madrid'e transfer oldu. Carlos, İspanyol devinde futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi sol beklerinden biri haline geldi. Brezilyalı, Eflatun Beyazlılar ile 3 Şampiyonlar Ligi, 4 La liga olmak üzere toplam 11 kupa kazandı. Roberto Carlos, Brezilya'nın Türkiye'yi yarı finallerde eleyip kazandığı 2002 Dünya Kupası'nda da takımındaki yerini aldı. (Ntvspor)

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