Mondragon: Falcao Kolombiya'nın Messi'si

Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen ve gösterdiği performansla kulüp tarihindeki yerini alan Ali Ferit Mondragon Radamel Falcao'yu Messi'ye benzetti.

Sezon başında Monaco'dan Galatasaray'a gelen yıldız golcünün Kolombiya için adeta bir Messi gibi olduğunu ifade etti.

Kolombiya Marca gazetesine açıklamalar yapan eski kaleci, sakatlığı nedeniyle 2014 Dünya Kupası'nda oynayamayan Falcao için Messi örneğini verdi ve şöyle konuştu: "Falcao'nun, Kolombiya için ne anlam taşıdığını unutamayız. Sadakat ve değerler, uzun vadede size birkaç hedeften çok daha fazlasını verecektir. Messi Arjantin için neyse Falcao da Kolombiya için odur"

Kariyerinde Deportivo Cali, Cerro Porteno, Independiente, Metz ve Galatasaray gibi takımların formasını giyen Mondragon, 2014 Dünya Kupası'nda forma giyerek, turnuvada oynayan en yaşlı futbolcu unvanını almıştı. Öte yandan Mondi, 2014 yılında da profesyonel kariyerini noktalamıştı.

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