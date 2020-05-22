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'nin eski futbolcusu hayatını kaybetti!

7 yıl boyunca Saint-Germain'in altyapısında forma giyen 24 yaşındaki futbolcu Paris'te hayatını kaybetti. Genç oyuncunun ölüm sebebi ise henüz bilinmiyor.

Giriş Tarihi: 22.5.2020 15:10 ABONE OL
PSG'nin eski futbolcusu Jordan Diakiese hayatını kaybetti!

2008-2015 yılları arasında Fransız ekibi PSG'nin altyapısında forma giyen 24 yaşındaki Jordan Diakiese'den acı haber geldi. Oyuncunun son olarak formasını giydiği AS Furiani Agliani kulübü yayınladığı açıklama ile genç ismin Paris'te hayatını kaybettiğini bildirdi.

Oyuncunun ölüm sebebine ilişkin bir bilgi ise henüz paylaşılmadı. Genç futbolcunun saha içinde ve dışında çalışkan bir kişiliği olduğuna ve takıma geldiği andan itibaren çok çabuk adapte olduğuna vurgu yapıldı.

Jordan Diakiese'nin ölümü nedeniyle Fransız kulüpleri başsağlığı mesajları yayınladılar.

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PSG'nin eski futbolcusu Jordan Diakiese hayatını kaybetti!
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