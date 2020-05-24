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'da ile sezon sonu yollar ayrılıyor! Yerine...

, sezon sonunda Faslı yıldızı Younes ile yolları ayırmayı planlıyor. Sarı kırmızılı takım Belhanda yerine 'dan genç ismi gündemine aldı ancak karşısına Avrupa'nın önemli takımları çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.5.2020 17:07 Son Güncelleme: 24.5.2020 17:08 ABONE OL
Galatasaray'da transferde dev rakip!

Corona virüsü salgını sonrası lige verilen arayı yeni sezonun planlamasını yaparak değerlendiren , genç oyuncular üzerinde yoğunlaşıyor.

Galatasaray'da transferde dev rakip!

Sarı-kırmızılı takımda, sezon sonu iyi bir bonservis bedeli gelmesi halinde Faslı futbolcu Younes 'nın satılması gündemde...

Galatasaray'da transferde dev rakip!

Teknik direktör de 'nın ayrılma ihtimaline karşılık o mevkide forma giyebilecek alternatifleri belirledi.

Galatasaray'da transferde dev rakip!

Bu doğrultuda kulüp gündemine, Serie B ekiplerinden Perugia'da forma giyen Vlad Dragomir'i almıştı.

Galatasaray'da transferde dev rakip!

İtalyan ve Portekiz basınında yer alan haberlere göre 21 yaşındaki Rumen futbolcuyla ilgilenen takımlar kervanına da katıldı.

Galatasaray'da transferde dev rakip!

Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon Euro olan genç orta saha oyuncusu için Sampdoria, Genk, Cagliari ve Udinese de takipte...

Galatasaray'da transferde dev rakip!

VLAD DRAGOMIR KİMDİR?
Kariyerine Poli Timisoara altyapısında başlayan Rumen futbolcu, 2015'te İngiliz devi altyapısına oldu.

Galatasaray'da transferde dev rakip!

2018'de İtalyan ekibi Perugia'nın yolunu tutan Dragomir'in kulübü ile olan sözleşmesi 2021'de sona eriyor. Bu sezon toplam 20 maça çıkan genç isim, 3 asiste imzasını attı.

Galatasaray'da transferde dev rakip!
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Galatasaray'da Belhanda ile sezon sonu yollar ayrılıyor! Yerine...
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