Galatasaray'da Belhanda ile sezon sonu yollar ayrılıyor! Yerine...

Corona virüsü salgını sonrası lige verilen arayı yeni sezonun transfer planlamasını yaparak değerlendiren Galatasaray, genç oyuncular üzerinde yoğunlaşıyor.
Sarı-kırmızılı takımda, sezon sonu iyi bir bonservis bedeli gelmesi halinde Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın satılması gündemde...
Teknik direktör Fatih Terim de Belhanda'nın ayrılma ihtimaline karşılık o mevkide forma giyebilecek alternatifleri belirledi.
Bu doğrultuda kulüp gündemine, İtalya Serie B ekiplerinden Perugia'da forma giyen Vlad Dragomir'i almıştı.
İtalyan ve Portekiz basınında yer alan haberlere göre 21 yaşındaki Rumen futbolcuyla ilgilenen takımlar kervanına Benfica da katıldı.
Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon Euro olan genç orta saha oyuncusu için Sampdoria, Genk, Cagliari ve Udinese de takipte...
2018'de İtalyan ekibi Perugia'nın yolunu tutan Dragomir'in kulübü ile olan sözleşmesi 2021'de sona eriyor. Bu sezon toplam 20 maça çıkan genç isim, 3 asiste imzasını attı.