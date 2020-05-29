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'a Fraser müjdesi!

Corona virüsü nedeniyle ara verilen , yeniden kapılarını açıyor. Ada ekipleri kendi arasında bir centilmenlik anlaşmasına da vardı. Bu anlaşma 'a yaradı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.5.2020 08:47 ABONE OL
Galatasaray'a Fraser müjdesi!

Henry Onyekuru'nun ayrılması halinde yerine düşünülen Ryan Fraser için güzel bir haber geldi. İngiliz kulüpleri, haziran ayında devam edecek sezon öncesinde birbirlerinden oyuncuları ayartmamak için centilmenlik anlaşmasına vardı.

Bu anlaşma yüzünden adı Tottenham ile Arsenal'la anılan İskoç kanat oyuncusu için Galatasaray'ın şansı daha da yükseldi. Fotomaç'ın haberine göre Bournemouth, Fraser'ın gelecek sezon takımda olmayacağını açıkladı. Ancak İskoç oyuncunun "denizaşırı" takımlarla görüşmesinin önünde bir engel olmadığını yazdı.

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Galatasaray'a Fraser müjdesi!
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