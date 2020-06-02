Beşiktaş çalışmalarına devam etti

Beşiktaş, hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Basına kapalı yapılan çalışma, 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada 3 takımla yapılan turnuva maçları ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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