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'tan şok yanıtı!

altyapısından çıkan ve forma giydiği kısa sürenin ardından Bundesliga'nın yolunu tutan , canlı yayınında soruları yanıtladı. Ozan, "'de forma giyer misin?" sorusuna şok bir yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 2.6.2020 08:07 Son Güncelleme: 2.6.2020 08:10 ABONE OL
Ozan Kabak'tan şok Fenerbahçe yanıtı!

altyapısından yetişen yıldız isimler arasına şimdiden adını yazdıran , Bundesliga'daki performansıyla büyük kulüplere göz kırpıyor.

Ozan Kabak'tan şok Fenerbahçe yanıtı!

'da forma giymeye başlamasından kısa süre sonra 11 milyon Euro bedelle Stuttgart'a olan Ozan, 6 ay sonra 15 milyon Euro bonservis ücreti ile bu kez 04'e transfer oldu.

Ozan Kabak'tan şok Fenerbahçe yanıtı!

Burada gösterdiği performansla, dev kulüplere göz kırpan Ozan'ın güncel piyasa değeri de 29 milyon Euro oldu.

Ozan Kabak'tan şok Fenerbahçe yanıtı!

FENERBAHÇE SORUSUNA ŞOK YANIT!

İnstagram canlı yayınında Ayşe Arman'ın sorularını yanıtlayan Ozan, oldukça ilgi çekecek sözler söyledi.

Ozan Kabak'tan şok Fenerbahçe yanıtı!

'dan ayrılmasıyla ilgili gelen bir soruyu yanıtlayan , sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmanın kendisi için zor bir karar olduğunu söyledi.

Ozan Kabak'tan şok Fenerbahçe yanıtı!

Sözlerine şu şekilde devam eden , "'dan ayrılmak bana çok zor geldi. 11 yaşında gelmiştim ilk defa kulübe. için, oradan kopmamak için her gün 'dan 'a gittim.

Ozan Kabak'tan şok Fenerbahçe yanıtı!

Benim için ayrılık kararı çok zordu. Ama hedeflerimi gözden geçirince, cesur bir karar almak zorundaydım ve ben de bunu yaptım." ifadelerini kullandı.

Ozan Kabak'tan şok Fenerbahçe yanıtı!

'Bir gün 'de oynar mısın?' sorusuna , "Yok. Ben Galatasaraylıyım, o yüzden öyle bir ihtimal yok." cevabını verdi.

Ozan Kabak'tan şok Fenerbahçe yanıtı!
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Ozan Kabak'tan şok Fenerbahçe yanıtı!
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