Ozan Kabak'tan şok Fenerbahçe yanıtı!

Galatasaray altyapısından yetişen yıldız isimler arasına şimdiden adını yazdıran Ozan Kabak, Bundesliga'daki performansıyla büyük kulüplere göz kırpıyor.
Galatasaray'da forma giymeye başlamasından kısa süre sonra 11 milyon Euro bedelle Stuttgart'a transfer olan Ozan, 6 ay sonra 15 milyon Euro bonservis ücreti ile bu kez Schalke 04'e transfer oldu.
Burada gösterdiği performansla, dev kulüplere göz kırpan Ozan'ın güncel piyasa değeri de 29 milyon Euro oldu.
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İnstagram canlı yayınında Ayşe Arman'ın sorularını yanıtlayan Ozan, oldukça ilgi çekecek sözler söyledi.
Galatasaray'dan ayrılmasıyla ilgili gelen bir soruyu yanıtlayan Ozan Kabak, sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmanın kendisi için zor bir karar olduğunu söyledi.
Sözlerine şu şekilde devam eden Ozan Kabak, "Galatasaray'dan ayrılmak bana çok zor geldi. 11 yaşında gelmiştim ilk defa kulübe. Galatasaray için, oradan kopmamak için her gün Tekirdağ'dan İstanbul'a gittim.
Benim için ayrılık kararı çok zordu. Ama hedeflerimi gözden geçirince, cesur bir karar almak zorundaydım ve ben de bunu yaptım." ifadelerini kullandı.
'Bir gün Fenerbahçe'de oynar mısın?' sorusuna Ozan Kabak, "Yok. Ben Galatasaraylıyım, o yüzden öyle bir ihtimal yok." cevabını verdi.