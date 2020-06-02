Teklifi resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe yeniden start verilecek olan Süper Lig'e hazırlanırken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kanarya, ligin ikinci yarısında Trabzonspor karşılaşması ile başlayan ve daha sonra üst üste alınan kötü sonuçların ardından şampiyonluk potasından uzaklaşmıştı.
Bu nedenle önceliğini Ziraat Türkiye Kupası'na verecek olan Fenerbahçe, 16 Haziran'da Trabzonspor ile Ülker Stadı'nda rövanş mücadelesine çıkacak.
Fenerbahçe'de 'sezonun maçı' olarak görülen Trabzonspor karşılaşması için hazırlıklar sürerken, yönetim de var gücüyle transfer çalışmalarına devam ediyor.
Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olacağı Fenerbahçe'de, hedefteki isim Nuri Şahin'di. Kanarya, futbolu bıraktıktan sonra yöneticilik yapmak isteyen yıldız futbolcuyu biraz da bu nedenden dolayı takımda istiyordu.
Ancak Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe'nin istediği Nuri Şahin için Werder Bremen de kapıları kapatmadı.
Bremen sportif direktörü Frank Baumann görüşmeleri resmen açıklarken, "Nuri'yle bir ön görüşme yaptık. İki taraf da gelecek için en iyi şartları bulmaya çalışıyor ancak henüz tam bir karar alınmadı" dedi.
Real Madrid, Liverpool ve Borussia Dortmund gibi takımların formasını giyen Türk asıllı Alman yıldız Nuri Şahin'in Yeşil Beyazlılar'la olan sözleşmesi bu ay sonu bitiyor ve 31 yaşındaki oyuncu şu an istediği kulüple görüşme imkanına sahip...
Nuri bu sezon Bremen formasıyla 17 maça çıktı ve 4 asistlik katkı yaptı.