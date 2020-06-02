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Teklifi resmen açıkladı! ...

Sezona büyük umutlarla başlayan ancak ligin üst üste aldığı kötü sonuçların ardından şampiyonluk potasının dışında kalan , gözünü şimdiden gelecek sezona çevirdi. Son iki sezonu hüsranla geçen Kanarya, bu kez işi sağlama almak istiyor. Fenerbahçe'nin bu doğrultuda ilgilendiği yıldız isimlerden birisi de 'di. Yıldız isimle ilgili resmi açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 2.6.2020 08:50 Son Güncelleme: 2.6.2020 08:54 ABONE OL
Teklifi resmen açıkladı! Fenerbahçe...

yeniden start verilecek olan 'e hazırlanırken, bir yandan da çalışmalarını sürdürüyor. Kanarya, ligin karşılaşması ile başlayan ve daha sonra üst üste alınan kötü sonuçların ardından şampiyonluk potasından uzaklaşmıştı.

Teklifi resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Bu nedenle önceliğini 'na verecek olan , 16 Haziran'da ile Ülker Stadı'nda rövanş mücadelesine çıkacak.

Teklifi resmen açıkladı! Fenerbahçe...

'de 'sezonun maçı' olarak görülen karşılaşması için hazırlıklar sürerken, yönetim de var gücüyle çalışmalarına devam ediyor.

Teklifi resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olacağı 'de, hedefteki isim 'di. Kanarya, futbolu bıraktıktan sonra yöneticilik yapmak isteyen yıldız futbolcuyu biraz da bu nedenden dolayı takımda istiyordu.

Teklifi resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Ancak Fanatik'te yer alan habere göre 'nin istediği için de kapıları kapatmadı.

Teklifi resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Bremen sportif direktörü Frank Baumann görüşmeleri resmen açıklarken, "Nuri'yle bir ön görüşme yaptık. İki taraf da gelecek için en iyi şartları bulmaya çalışıyor ancak henüz tam bir karar alınmadı" dedi.

Teklifi resmen açıkladı! Fenerbahçe...

, ve gibi takımların formasını giyen Türk asıllı Alman yıldız 'in Yeşil Beyazlılar'la olan sözleşmesi bu ay sonu bitiyor ve 31 yaşındaki oyuncu şu an istediği kulüple görüşme imkanına sahip...

Teklifi resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Nuri bu sezon Bremen formasıyla 17 maça çıktı ve 4 asistlik katkı yaptı.

Teklifi resmen açıkladı! Fenerbahçe...
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Teklifi resmen açıkladı! Fenerbahçe...
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