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'a Larin piyangosu! Resmi teklif geldi

'ın büyük umutlarla kadrosuna dahil ettiği daha sonra ise 'nın Zulte Waregem takımına kiraladığı Cyle Larin ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Belçika Ligi'nde gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken yıldız futbolcunun siyah-beyazlılara geri dönemeye sıcak bakmadığı biliniyordu. 'ın da iyi bir teklife elden çıkarmayı düşündüğü golcü futbolcu için flaş bir takım devreye girdi. İşte son gelişmeler ve konuşulan rakam...

Giriş Tarihi: 3.6.2020 18:06 Son Güncelleme: 3.6.2020 18:21 ABONE OL
Beşiktaş'a Larin piyangosu! Tam 13 milyon...

'ta son dakika transfer haberi... Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle ertelenen Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanan , bir yandan çalışmalarına devam ederken, diğer yandan da yoğun bir transfer gündemiyle karşı karşıya kaldı.

Beşiktaş'a Larin piyangosu! Tam 13 milyon...

Portekiz gazetesi A Bola, La Gazzetta'yı kaynak gösterdiği haberde siyah beyazlıların golcüsü Larin için Rus ekibi CSKA Moskova'nın resmi transfer teklifinde bulunduğunu yazdı.

Beşiktaş'a Larin piyangosu! Tam 13 milyon...

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Leeds United dahil olmak üzere birçok kulübün Larin'in peşinde olduğu ifade edildi.

Beşiktaş'a Larin piyangosu! Tam 13 milyon...

CSKA RESMİ TEKLİFİNİ YAPTI

Buna göre CSKA, 'a bu transfer için 1.7 milyon euro (yaklaşık 13 Milyon TL) gibi bir rakam önerdi.

Beşiktaş'a Larin piyangosu! Tam 13 milyon...

Larin, bu sezon Zulte Waregem formasıyla toplam 33 maça çıkarken 8 gol 11 asist kaydetmişti.

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Beşiktaş'a Larin piyangosu! Resmi teklif geldi
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