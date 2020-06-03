Beşiktaş'tan Galatasaray'a kupa cevabı!

Beşiktaş ile Galatasaray arasında polemik haline gelen 1986-87 sezonu şampiyonluğuna yönelik yeni açıklama geldi.

Deneyimli teknik direktör Mesut Bakkal'ın kitabından yola çıkan siyah-beyazlılar, 1986-87 sezonunun şampiyonluğunun kendilerine verilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu.

Bu durumun ardından Galatasaray'dan Beşiktaş'a bu başvurunun 'talihsizlik' olduğunu ifade eden bir yanıt geldi. Son olarak siyah-beyazlı takım da ezeli rakibine cevap verdi.

Mesut Bakkal, kitabında Galatasaray'dan teşvik primi aldıklarını söyledi ancak daha sonra yanlış anlaşıldığını dile getirdi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Sayın Mesut Bakkal'ın yaşam öyküsünü anlattığı kitabındaki itirafları doğrultusunda, 1986-87 sezonu şampiyonluğunun Kulübümüz adına yeniden tescili için Türkiye Futbol Federasyonu'na yapmış olduğumuz müracaat ile ilgili Galatasaray Spor Kulübü'nün 1 Haziran 2020 tarihinde yapmış olduğu açıklamaya cevabımızdır.



Öncelikle söylemek isteriz ki Galatasaray Spor Kulübü'nün bu açıklamasının muhatabı nasıl ki Sayın Mesut Bakkal ise bu hususta Kulübümüzün muhatabı da ilgili kararı verecek olan Türkiye Futbol Federasyonu'dur.



Onursal Başkanımız Sayın Süleyman Seba'nın söylediği 'Şerefli ikinciliklerimiz ile gurur duyuyoruz' ifadesinin ne için söylendiği tüm kamuoyu tarafından yıllardır çok iyi bilinmektedir.



Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'nin yapmış olduğu açıklamaları 'Talihsizlik' olarak nitelemekten daha ziyade bu söylemlere muhatap kalınarak şampiyon olmak asıl talihsizliktir.



Kulübümüz tarafından kazanılmış olan şampiyonlukların ve kupaların 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazanıldığı tüm spor camiasında çok iyi bilinmektedir. Bundan sonra da böyle olacaktır."

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