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'tan şok karar!

Corona virüsü nedeniyle kulüplerimiz ekonomik anlamda zor günler geçirirken, bunu en fazla hisseden kulüplerden biri de . Siyah-beyazlılar, futbolcularından indirime gitmesini isterken, sunulan teklif şok etkisi yarattı.

Giriş Tarihi: 3.6.2020 08:51 Son Güncelleme: 3.6.2020 09:17 ABONE OL
Beşiktaş'tan şok karar!

AŞ Başkan Vekili Cenk Sümer, Siyah-Beyazlı futbolcularla maaş indirimi konusunu görüşmeye devam ediyor.

Beşiktaş'tan şok karar!

Bu konuda hafta başından beri temaslarını sürdüren Sümer'in, 3 aylık maaş indirimi taleplerinin kabul görmemesinin ardından oyunculara yeni bir teklif sunduğu öğrenildi.

Beşiktaş'tan şok karar!

Başkan ve futboldan sorumlu yöneticilerle bir toplantı yapan Sümer ardından futbolcularla bir araya gelerek yeni teklifi açıkladığı kaydedildi.

Beşiktaş'tan şok karar!

Konuyla ilgili olarak yıldızlardan hem kulübün ekonomik durumu hem de corona virüsü etkisi gerekçe gösterilerek yeni sezondan itibaren kontratlarında yüzde 50 indirim istendiği bildirildi.

Beşiktaş'tan şok karar!

PERFORMANSA DAYALI KONTRAT

Futbolcuların ise yüzde 10'luk kesinti yapılmasına olumlu baktığı kaydedildi. Özellikle yabancı futbolcuların maaş indirimi konusunda isteksiz olduğu belirtildi.

Beşiktaş'tan şok karar!

Öte yandan Fanatik'te yer alan habere göre yönetimin sözleşmesi bitenler için garanti para miktarını düşük seviyede tutup, performansa dayalı bir teklif hazırlığı içerisinde bulunduğu konuşuluyor.

Beşiktaş'tan şok karar!
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Beşiktaş'tan şok karar!
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