Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor dimdik ayaktadır

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bordo-mavili takımın kaptanı Arjantinli Jose Sosa, son dönemde çıkan transfer haberlerine ilişkin konuştu. Novak'a teklif yaptıklarını ve sezon sonunda yeniden görüşeceklerini dile getiren Ahmet Ağaoğlu, Sosa'nın da Trabzon'da mutlu olduğunu dile getirdi.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Takım olarak hiçbir sorunumuz yok, lige hazır durumdayız ve inşallah şampiyon olacağız. Yaklaşık ocak-şubat ayından bu yana Sosa sözleşmesini yeniliyor mu gibi haberler sürekli çıkıyor. Maalesef de gündemden düşmek bilmiyor. Bununla alakalı olarak süreç içinde gerek görsel medyada, gerekse yazılı medyada çok açık ifade ettik. Kaptanımızla devam etmek istediğimizi söyledik. Jose Ernesto Sosa bizim için sadece bir futbolcu değil, bizimle beraber bu takımın ağırlığını omuzlamış biri. Sürekli olarak bunu ifade etmemize rağmen, son 10 yılın en başarılı kadrosunu oluşturmamıza rağmen ısrarlı bir şekilde başta kaptanımız olmak üzere diğer yıldızlarımızın üstünden sürekli olarak transfer haberleri çıkıyor."

"Bize birtakım operasyonlar yapılacağını biliyorduk zaten. Farklı odakların başlattığı algı operasyonlarına bizim taraftar grubumuzun alet olmaması lazım. Bizim tek odağımız kalan maçlarımız olmalı. Bugün takımımızın geldiği nokta eminim ki bazı kişileri ciddi şekilde rahatsız etmiştir. Doğaldır, olasıdır. Biz hiçbir zaman rakiplerimizi düşman olarak görmedik, rakip olarak gördük. Rekabetin olduğu yerde futbol da en üst seviyeye tırmanır. "Her zaman rakiplerimize saygı duymalıyız. Aynı bağlamda, bu ülkeye gelen her yabancı futbolcu bizim misafirimizdir. Hangi takımda oynarsa oynasın. Aileleri bizim misafirimiz, değerlerimizdir."

"Trabzonspor dimdik ayaktadır. Bu hedef sportiftir, ahlakidir, ekonomiktir. Bu algılara boyun eğmeyeceğiz. Asla ve asla buna müsaade etmeyeceğiz. Sosa'yla birlikte yola çıktık, hedefe birlikte ulaşacağız. Geleceğe dair birtakım hedeflerimiz var, her gün yüz yüze yarım saat-1 saat konuşuyoruz. Sezon sonuna kadar konsantrasyonunu sürdürme hedefinde, bizim de ona saygı göstermemiz gerekiyor. Novak'la da sürekli görüşüyoruz. O da 'önümüzde çok önemli bir 8 hafta var, şampiyonluğa gidiyoruz, geleceğim önemli ama bunların hepsinden önemli olan 2.5 senedir hizmet ettiğim ve şampiyonluğu bekleyen takımım' dedi. Novak ile sözleşme görüşmelerini lig sonuna bırakma kararı aldık."

Sosa'nın açıklamaları şöyle:

"Burada ne kadar mutlu olduğumu söylememe gerek yok. Başkanımız ile konuştum, lig bitene kadar bekleme kararımı ilettim ve beni anlayışla da karşıladı. 8 hafta var ve bunu bekleyeceğiz. İlerisi için başka görevlerde de olabilir. Taraftarımız şunu bilsin ki iyi çalışıyoruz ve herkes elinden geleni yapıyor. İlk söyleyeceğim şey onların rahat olmaları ve bizi uzaktan desteklemeleri."