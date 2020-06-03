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'ye transferinde zorlu rakipler!

Almaya Bundesliga'da forması giyen , Fenerhahçe'nin listesinde yer alıyor. Sarı-lacivertli ekibin milli yıldızı almak için zorlu rakiplerle mücadele etmesi gerek. Kenan'ın ve 'dan birçok talibi bulunuyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 3.6.2020 18:06 Son Güncelleme: 3.6.2020 18:22 ABONE OL
Fenerbahçe'ye Kenan Karaman transferinde zorlu rakipler!

, A Milli Futbol Takımı ve 'un yıldızı 'a kancayı attı. Ancak sarı-lacivertliler bu transferde yalnız değil.

Fenerbahçe'ye Kenan Karaman transferinde zorlu rakipler!

Lacolinadenervion.com adlı interet sitesi, transferinde 'nin rakiplerinin Sevilla ve Getafe olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe'ye Kenan Karaman transferinde zorlu rakipler!

Haberin detayları şöyle:
"Sevilla Teknik Direktörü Julen Lopetegui'nin kadrosunun en önemli problemlerinden biri gol eksikliği. Birkaç golcü Sevilla'nın gündeminde, bunlardan biri de Bundesliga'da forma giyen Türk futbolcu .

Fenerbahçe'ye Kenan Karaman transferinde zorlu rakipler!

SEVILLA VE GETAFE İLGİLENİYOR
'da oynamayı hayal ediyor. Sevilla'lı yöneticiler, Türk futbolcu hakkında iyi bir rapor hazırladı. Buna ek olarak Monchi, Hellas Verona'da forma giyen Koray Günter'in transferi için de nabız yokluyor.

Fenerbahçe'ye Kenan Karaman transferinde zorlu rakipler!

Karaman, Bundesliga'da iyi bir performans sergilemesine rağmen takımı küme düşme potasında. Bu demek oluyor ki, oyuncunun 2 milyon euroluk serbest kalma maddesi, küme düşülmesi halinde 1 milyon euroya inecek.

Fenerbahçe'ye Kenan Karaman transferinde zorlu rakipler!

FENERBAHÇE VE İTALYANLAR...
Öte yandan ve Serie A ekiplerinden oyuncuya ciddi bir şekilde ilgi var."

Fenerbahçe'ye Kenan Karaman transferinde zorlu rakipler!

, bu sezon toplamda 16 müsabakada rol alırken 6 gol kaydetti ve 1 asist üretti. (Fotomaç)

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Fenerbahçe'ye Kenan Karaman transferinde zorlu rakipler!
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