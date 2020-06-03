Fenerbahçe'ye Kenan Karaman transferinde zorlu rakipler!

Fenerbahçe, A Milli Futbol Takımı ve Fortuna Düsseldorf'un yıldızı Kenan Karaman'a kancayı attı. Ancak sarı-lacivertliler bu transferde yalnız değil.
Lacolinadenervion.com adlı interet sitesi, Kenan Karaman transferinde Fenerbahçe'nin rakiplerinin Sevilla ve Getafe olduğunu ifade etti.
Haberin detayları şöyle:
"Sevilla Teknik Direktörü Julen Lopetegui'nin kadrosunun en önemli problemlerinden biri gol eksikliği. Birkaç golcü Sevilla'nın gündeminde, bunlardan biri de Bundesliga'da forma giyen Türk futbolcu Kenan Karaman.
SEVILLA VE GETAFE İLGİLENİYOR
Kenan Karaman İspanya'da oynamayı hayal ediyor. Sevilla'lı yöneticiler, Türk futbolcu hakkında iyi bir rapor hazırladı. Buna ek olarak Monchi, Hellas Verona'da forma giyen Koray Günter'in transferi için de nabız yokluyor.
Karaman, Bundesliga'da iyi bir performans sergilemesine rağmen takımı küme düşme potasında. Bu demek oluyor ki, oyuncunun 2 milyon euroluk serbest kalma maddesi, küme düşülmesi halinde 1 milyon euroya inecek.
FENERBAHÇE VE İTALYANLAR...
Öte yandan Fenerbahçe ve İtalya Serie A ekiplerinden oyuncuya ciddi bir şekilde ilgi var."
Kenan Karaman, bu sezon toplamda 16 müsabakada rol alırken 6 gol kaydetti ve 1 asist üretti. (Fotomaç)