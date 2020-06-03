Fenerbahçe'ye Kenan Karaman transferinde zorlu rakipler!

SEVILLA VE GETAFE İLGİLENİYOR

Kenan Karaman İspanya'da oynamayı hayal ediyor. Sevilla'lı yöneticiler, Türk futbolcu hakkında iyi bir rapor hazırladı. Buna ek olarak Monchi, Hellas Verona'da forma giyen Koray Günter'in transferi için de nabız yokluyor.