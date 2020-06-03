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ve 'den ortak karar! ...

'ta sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan ve ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. 'ye dönecekleri iddia edilen ikili, önceki gün 'la flaş bir görüşme gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 3.6.2020 12:23 Son Güncelleme: 3.6.2020 12:29 ABONE OL
Gökhan Gönül ve Caner Erkin'den ortak karar! Fenerbahçe...

Siyah-Beyazlılar'daki gelecekleri belirsizliğini koruyan ve , konuyla ilgili olarak 'la bir görüşme gerçekleştirdi.

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'den ortak karar! Fenerbahçe...

Önceki gün 'nde yapılan antrenman sonrasında 'ın teknik patronuyla görüşen 2 futbolcunun, sezon sonunda bitecek kontratları için kulüpten kendilerine gelen bir yeni kontrat talebinin bulunmadığını ilettikleri kaydedildi.

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'den ortak karar! Fenerbahçe...

İlk etapta kariyerlerine 'ta devam etmek istediklerini söyleyen ikilinin, görüşmeler için hâlâ beklemede olduklarını söylediği öğrenildi.

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'den ortak karar! Fenerbahçe...

'İÇİNİZ RAHAT OLSUN'

Takımının en önemli oyuncuları arasında yer alan 2'liyi dikkatle dinleyen 'ın, futbolculardan bu konuda sakin kalmalarını ve yönetimden gelecek haberi beklemelerini istediği belirtildi.

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'den ortak karar! Fenerbahçe...

Fanatik'in haberine göre Yalçın'ın, "İkinizin de yeni sezonda burada olmanızı isterim. Başkanımız , bu konuyla ilgili olarak aksi yönde bir şey söylemedi. Ancak içinde bulunduğumuz süreç malum... Herkesin biraz daha anlayışlı ve sabırlı olması lazım. İçiniz benden yana rahat olsun. Ben kalmanızı istiyorum" dediği bildirildi.

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Gökhan Gönül ve Caner Erkin'den ortak karar! Fenerbahçe...
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