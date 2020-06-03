Gökhan Gönül ve Caner Erkin'den ortak karar! Fenerbahçe...

Fanatik'in haberine göre Yalçın'ın, "İkinizin de yeni sezonda burada olmanızı isterim. Başkanımız Ahmet Nur Çebi, bu konuyla ilgili olarak aksi yönde bir şey söylemedi. Ancak içinde bulunduğumuz süreç malum... Herkesin biraz daha anlayışlı ve sabırlı olması lazım. İçiniz benden yana rahat olsun. Ben kalmanızı istiyorum" dediği bildirildi.