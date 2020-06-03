Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Jesse Sekidika gözünü formaya dikti!

gözünü formaya dikti!

'a devre arasında 'dan edilen genç futbolcu , lige verilen arayı iyi değerlendiriyor. Nijeryalı futbolcu, 'in de gözüne girmeyi başardı.

Giriş Tarihi: 3.6.2020 15:19 ABONE OL
Jesse Sekidika gözünü formaya dikti!

Galatasaray'da, devre arası transfer döneminde Eskişehirspor'dan alınan genç futbolcu Jesse Sekidika lige verilen arayı çok iyi değerlendirdi.

Takvim'de yer alan habere göre fiziki açıdan gelişimi dikkat çeken Nijeryalı yıldız idman performansıyla herkesi şaşırtıyor. Sekidika, teknik direktör Fatih Terim'in de gözüne girmeyi başardı.

23 yaşındaki genç futbolcunun yeni sezonda, düzenli olarak forma giyebileceği bir Süper Lig ekibine kiralanması gündemdeydi.

Galatasaray'ın gözdesine Fenerbahçe kancası! Galatasaray elini çabuk tuttu! İmzalar atılıyor Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a imza atacağı tarih duyuruldu!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Jesse Sekidika gözünü formaya dikti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA