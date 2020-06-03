Jesse Sekidika gözünü formaya dikti!

Galatasaray'da, devre arası transfer döneminde Eskişehirspor'dan alınan genç futbolcu Jesse Sekidika lige verilen arayı çok iyi değerlendirdi.
Takvim'de yer alan habere göre fiziki açıdan gelişimi dikkat çeken Nijeryalı yıldız idman performansıyla herkesi şaşırtıyor. Sekidika, teknik direktör Fatih Terim'in de gözüne girmeyi başardı.
23 yaşındaki genç futbolcunun yeni sezonda, düzenli olarak forma giyebileceği bir Süper Lig ekibine kiralanması gündemdeydi.Galatasaray'ın gözdesine Fenerbahçe kancası! Galatasaray elini çabuk tuttu! İmzalar atılıyor Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a imza atacağı tarih duyuruldu!