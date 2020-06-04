Galatasaray'da Florinel Coman hüsranı!

Galatasaray'ın transferi için yoğun uğraşlar verdiği ifade edilen Florinel Coman için Rumen basını flaş bir habere imza attı.

Digisport.ro adlı internet sitesinin konu ile ilgili yaptığı haber şu şekilde;

"Florinel Coman'ın fiyatı iki katına çıktı! Gigi Becali iyimser konuştu ve "Bu büyük bir bomba, göreceksiniz!"

Galatasaray'ın Florinel Coman'a olan ilgisi artık güncel görünmüyor. Bunun sebebiyse pandemiyle beraber yaşanan finansal kriz.

Gigi Becali, bundan endişe ediyor ancak aynı zamanda futbolcusu hakkında da konuşuyor. Kendisini 'inci' olarak tanımladığı futbolcusunun transfer fiyatının iki katına çıktığını iddia ediyor.

Gigi Becali, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Fatih Terim ya da Galatasaray'dan biriyle irtibatım olmadı. Coman ile de konuşmadım ancak bildiğim bir şey var, Galatasaray para vermiyor. Onların parayla ilgili sorunları var."

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