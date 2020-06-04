Gökhan gönül kararını verdi! Fenerbahçe...

CANER HABER BEKLİYOR

Gökhan ile birlikte adı Fenerbahçe ile anılan bir diğer isim Caner Erkin'di. Sözleşmesi bitecek olmasına rağmen Beşiktaş'ın henüz görüşme masasına çağırmadığı Caner'in de Fenerbahçe'ye gelme konusunda istekli olduğu öğrenildi.