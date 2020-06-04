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kararını verdi! ...

Son dakika haberleri... Uzun yıllar Fenerbahçe'de top koşturduktan sonra 'a transfer olan 'ün tekrar sarı lacivertli takıma dönme ihtimali uzun süredir konuşuluyor. Tecrübeli futbolcu kararını verdi ve Kanarya'ya da bu kararını iletti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 4.6.2020 08:03 Son Güncelleme: 4.6.2020 08:11 ABONE OL
Gökhan gönül kararını verdi! Fenerbahçe...

Transferde hayli yoğun olan 'de, eski kaptan 'ün takıma dönüşü çok tartışılıyordu.

Gökhan gönül kararını verdi! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertli kulübün, ile sözleşmesi bitecek eski yıldızına olan ilgisi biliniyordu.

Gökhan gönül kararını verdi! Fenerbahçe...

ise konuyla ilgili hiç açıklama yapmamıştı. Ancak Gökhan'ın da görüşü ortaya çıktı.

Gökhan gönül kararını verdi! Fenerbahçe...

İkinci Lig'deki G.Birliği OFTAŞ'tan geldiği 'de 10 sezon oynayan ve kaptanlık yapan Gökhan'ın, yakın çevresine kariyerini sarı-lacivertli formayla tamamlamak istediğini söylediği öğrenildi.

Gökhan gönül kararını verdi! Fenerbahçe...

'ın maaş indirimli kontrat önermeyi düşündüğü Gökhan'ın, "F.Bahçe'nin bendeki yeri çok ayrı. Gerekirse daha az paraya oraya giderim. Futbolu orada bırakmak istiyorum" dediği ifade edildi..

Gökhan gönül kararını verdi! Fenerbahçe...

CANER HABER BEKLİYOR
Gökhan ile birlikte adı ile anılan bir diğer isim 'di. Sözleşmesi bitecek olmasına rağmen 'ın henüz görüşme masasına çağırmadığı Caner'in de Fenerbahçe'ye gelme konusunda istekli olduğu öğrenildi.

Gökhan gönül kararını verdi! Fenerbahçe...

31 yaşındaki oyuncunun, sol bek arayışındaki 'den konusunda haber beklediği dile getirildi. (Fotomaç)

Gökhan gönül kararını verdi! Fenerbahçe...
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Gökhan gönül kararını verdi! Fenerbahçe...
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