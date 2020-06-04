Süper Lig kalan maçlar hangileri ve ligler ne zaman başlıyor? 2019-2020 Süper Lig fikstür

Türkiye'de futbol severlerin maç hasreti kısa süre sonra bitiyor. Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte futbol maçları da başlayacak. Peki Süper lig fikstürü belli oldu mu? Haberimizde milyonlarca futbolseverin merakla araştırdı Süper Lig fikstürü yer almaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir Süper Lig başlangıç tarihini açıklatıktan sonra Süper Lig fikstürü maç saatleri de merak konusu oldu. Normal fikstürde ve kulüplerin büyük kısmının istediği gibi deplasmanlı şekilde 26 Temmuz'da tamamlanacak, maçlarda ilk alınan karara göre seyirci olmayacak.