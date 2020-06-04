Süper Lig kalan maçlar hangileri ve ligler ne zaman başlıyor? 2019-2020 Süper Lig fikstür

Türkiye'de futbol severlerin maç hasreti kısa süre sonra bitiyor. Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte futbol maçları da başlayacak. Peki Süper lig fikstürü belli oldu mu? Haberimizde milyonlarca futbolseverin merakla araştırdı Süper Lig fikstürü yer almaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir Süper Lig başlangıç tarihini açıklatıktan sonra Süper Lig fikstürü maç saatleri de merak konusu oldu. Normal fikstürde ve kulüplerin büyük kısmının istediği gibi deplasmanlı şekilde 26 Temmuz'da tamamlanacak, maçlarda ilk alınan karara göre seyirci olmayacak.
FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ
Fenerbahçe-Kayserispor
Kasımpaşa-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe-Göztepe
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Sivasspor
Beşiktaş-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Ç.Rizespor
GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ
Ç.Rizespor-Galatasaray
Galatasaray-Gaziantep
Başakşehir-Galatasaray
Galatasaray-Trabzonspor
Alanyaspor-Galatasaray
Ankaragücü-Galatasaray
Galatasaray-Göztepe
Antalyaspor-Galatasaray
TRABZONSPOR'UN FİKSTÜRÜ
Göztepe-Trabzonspor
Alanyaspor-Trabzonspor
Trabzonspor-Ankaragücü
Galatasaray -Trabzonspor
Trabzonspor-Antalyaspor
Denizlispor-Trabzonspor
Trabzonspor-Konyaspor
Kayserispor-Trabzonspor
BAŞAKŞEHİR'İN FİKSTÜRÜ
Başakşehir-Alanyaspor
Ankaragücü-Başakşehir
Başakşehir-Galatasaray
Antalyaspor-Başakşehir
Başakşehir-Denizlispor
Konyaspor-Başakşehir
Başakşehir-Kayserispor
Kasımpaşa-Başakşehir
BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ
Beşiktaş -Antalyaspor
Denizlispor-Beşiktaş
Beşiktaş-Konyaspor
Kayserispor-Beşiktaş
Beşiktaş-Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş
Beşiktaş-Fenerbahçe
Gençlerbirliği-Beşiktaş