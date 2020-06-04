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kalan maçlar hangileri ve ligler ne zaman başlıyor? 2019-2020 Süper Lig fikstür

Normalleşme sürecinde maçları yeniden başlıyor. Milyonlarca futbolsever Süper Lig 2020 fikstürü ve maçlar ne zaman başlayacak sorusunun yanıtını araştırıyor. federasyonu tarafından yapılan son dakika açıklaması ile birlikte liglerin başlayacağı tarih belli olmuştu. Onun hemen ardından Süper Lig fikstürü de futbol severler tarafından araştırılmaya başlandı ve resmi olarak fikstür duyuruldu. İşte, maç saatleri ve Süper Lig kalan maçlar...

Giriş Tarihi: 4.6.2020 17:24 Son Güncelleme: 4.6.2020 17:25 ABONE OL
Süper Lig kalan maçlar hangileri ve ligler ne zaman başlıyor? 2019-2020 Süper Lig fikstür ve maç saatleri

'de severlerin maç hasreti kısa süre sonra bitiyor. Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte futbol maçları da başlayacak. Peki fikstürü belli oldu mu? Haberimizde milyonlarca futbolseverin merakla araştırdı Süper Lig fikstürü yer almaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir Süper Lig başlangıç tarihini açıklatıktan sonra Süper Lig fikstürü maç saatleri de merak konusu oldu. Normal fikstürde ve kulüplerin büyük kısmının istediği gibi deplasmanlı şekilde 26 Temmuz'da tamamlanacak, maçlarda ilk alınan karara göre seyirci olmayacak.

Süper Lig kalan maçlar hangileri ve ligler ne zaman başlıyor? 2019-2020 Süper Lig fikstür ve maç saatleri

FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ
Fenerbahçe-Kayserispor

Kasımpaşa-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe-Göztepe

Gençlerbirliği-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Sivasspor

Beşiktaş-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Ç.Rizespor

GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ
Ç.Rizespor-Galatasaray

Galatasaray-Gaziantep

Başakşehir-Galatasaray

Galatasaray-Trabzonspor

Alanyaspor-Galatasaray

Ankaragücü-Galatasaray

Galatasaray-Göztepe

Antalyaspor-Galatasaray

Süper Lig kalan maçlar hangileri ve ligler ne zaman başlıyor? 2019-2020 Süper Lig fikstür ve maç saatleri

TRABZONSPOR'UN FİKSTÜRÜ
Göztepe-Trabzonspor

Alanyaspor-Trabzonspor

Trabzonspor-Ankaragücü

Galatasaray -Trabzonspor

Trabzonspor-Antalyaspor

Denizlispor-Trabzonspor

Trabzonspor-Konyaspor

Kayserispor-Trabzonspor

BAŞAKŞEHİR'İN FİKSTÜRÜ
Başakşehir-Alanyaspor

Ankaragücü-Başakşehir

Başakşehir-Galatasaray

Antalyaspor-Başakşehir

Başakşehir-Denizlispor

Konyaspor-Başakşehir

Başakşehir-Kayserispor

Kasımpaşa-Başakşehir

Süper Lig kalan maçlar hangileri ve ligler ne zaman başlıyor? 2019-2020 Süper Lig fikstür ve maç saatleri

BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ
Beşiktaş -Antalyaspor

Denizlispor-Beşiktaş

Beşiktaş-Konyaspor

Kayserispor-Beşiktaş

Beşiktaş-Kasımpaşa

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş

Beşiktaş-Fenerbahçe

Gençlerbirliği-Beşiktaş

Süper Lig kalan maçlar hangileri ve ligler ne zaman başlıyor? 2019-2020 Süper Lig fikstür ve maç saatleri
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Süper Lig kalan maçlar hangileri ve ligler ne zaman başlıyor? 2019-2020 Süper Lig fikstür
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