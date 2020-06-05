Erol Bulut teklif aldığı kulübü açıkladı!

'HİÇBİR ZAMAN PES ETMEDİK'

Başakşehir'de yardımcı antrenörlük, ardından Yeni Malatyaspor ve sonrasında Alanyaspor'da çalışmayı seçerken neleri göz önünde bulundurduğunu da Demirören Haber Ajansı'na yaptığı söyleşide anlatan Bulut, şu ifadeleri kullandı: "Takımlara dışarıdan baktığınız zaman başka bir fotoğraf içine girdiğinizde başka bir fotoğrafla karşılaşabiliyorsunuz. Ama önemli olan hiçbir zaman pes etmememiz. Biz ekibimle birlikte hep bu doğrultuda yola çıktık. Malatya'da bambaşka bir fotoğrafla karşılaştık. Takımı, futbolcuları izliyorsunuz, 'teknik direktör olduğumda evet bu takımla bir şeyler başarabilirim' diyorsunuz. Ama içine girdiğinizde bazı sıkıntılarla karşılaşabiliyorsunuz. Biz Malatya'da bunun üstesinden en iyi şekilde geldik, futbolcularla yönetimle güzel işler yaptık. İkinci senemiz daha da iyi geçti. Alanya'ya geldiğimizde durum burada doğal olarak daha da iyiydi. Seçimimizin nedeninin bir tarafı da o oldu. İskelet bir kadro vardı, onun üzerine katabileceğimiz futbolcular ve göstereceğimiz performans bizim için önemli olacaktı. Yönetimimizin transferleri takıma erken katmaları büyük avantaj oldu. O yüzden erken planlama çok önemli. O bizim avantajımız oldu ve ligde de futbolcularımızla birlikte bunu gösteriyoruz."