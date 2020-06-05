Fenerbahçe'den iki bomba transfer!

ELIS ABD'DEN AYRILMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'nin daha önce 2 kez teklif yaptığı Houston forması giyen Alberth Elis ise ABD'den ayrılma kararı aldı. Sarı- Lacivertliler de 24 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için gaza bastı.