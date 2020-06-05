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'den iki bomba !

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren , iki kanat transferi birden yapmak istiyordu. Moses'ın ayrılığı ve Garry Rodrigues'in sakatlığının ardından bu bölgelerde sıkıntı yaşayan Kanarya, gelecek sezon için bu sorunu tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Giriş Tarihi: 5.6.2020 08:24 Son Güncelleme: 5.6.2020 08:32 ABONE OL
Fenerbahçe'den iki bomba transfer!

'de kanat harekatı başladı... Bu sezon kanatlarda büyük sıkıntı yaşayan Kanarya, bu problemi çözmek için iki kanat oyuncusu birden etmek istiyor.

Fenerbahçe'den iki bomba transfer!

Takvim'in haberine göre, Kanarya'nın listesinde sürpriz isimler yer alıyor. , için kulübü ile ilk teması sağlamış durumda.

Fenerbahçe'den iki bomba transfer!

SAMUEL İÇİN 1.5 MİLYON EURO

yönetiminin ilk adımı attığı için İngiliz ekibi QPR'a 1,5 milyon Euro önerildiği iddia ediliyor. İki takım arasında pazarlıklar kıran kırana devam ediyor.

Fenerbahçe'den iki bomba transfer!

ELIS ABD'DEN AYRILMAK İSTİYOR

'nin daha önce 2 kez teklif yaptığı Houston forması giyen Alberth Elis ise ABD'den ayrılma kararı aldı. Sarı- Lacivertliler de 24 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için gaza bastı.

Fenerbahçe'den iki bomba transfer!
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Fenerbahçe'den iki bomba transfer!
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