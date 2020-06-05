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'den 'a inanılmaz teklif!

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren 'de gündem, Kahveci... 'in milli yıldızı için uzun süredir görüşmelerini sürdüren Kanarya, İrfan için bazı kriterlerini de esnetme kararı aldı. İşte Fenerbahçe'nin o teklifi...

Giriş Tarihi: 5.6.2020 07:54 Son Güncelleme: 5.6.2020 08:41 ABONE OL
Fenerbahçe'den İrfan Can'a inanılmaz teklif!

2020-21 sezonu öncesinde elini sıkı tutuyor... 6 sezondur herhangi bir kupa ile tanışamayan Kanarya, transferde büyük oynuyor.

Fenerbahçe'den İrfan Can'a inanılmaz teklif!

'e verilen arada 'de rota hem yeni teknik direktör, hem de yeni transferlere çevrilmiş durumda.

Fenerbahçe'den İrfan Can'a inanılmaz teklif!

Sezonun sona ermesinin ardından 'de sportif direktörlük koltuğuna geçmesi beklenilen Emre Belözloğlu da için bizzat devrede.

Fenerbahçe'den İrfan Can'a inanılmaz teklif!

İRFAN CAN İÇİN KESENİN AĞZI AÇILDI

, yeni sezonda kadrosunda görmek istediği Başakşehirli için maaş kriterlerini esnetme kararı aldı.

Fenerbahçe'den İrfan Can'a inanılmaz teklif!

Başkan 'un, toplantısında açıkladığı 2.2 milyon euro'luk maksimum rakam 24 yaşındaki genç yetenek için 3 milyon euro seviyesine çekildi.

Fenerbahçe'den İrfan Can'a inanılmaz teklif!

Fotomaç'ın haberine göre 'de sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin de radarında olan başarılı orta saha için girişimler hızlandırıldı.

Fenerbahçe'den İrfan Can'a inanılmaz teklif!

Dört yıl boyunca kaptanlığını yaptığı 'in başkanı ile yakın ilişkileri bulunan Emre Belözoğlu, bu transferle bizzat ilgileniyor. Sportif direktörlüğe hazırlanan Belözoğlu, ile de sık sık görüşüyor.

Fenerbahçe'den İrfan Can'a inanılmaz teklif!

BELÖZOĞLU, ALİ KOÇ İLE TOPLANTI YAPTI

Geçtiğimiz günlerde ile görüşen ve kanadından "Sezon sonunu bekleyelim" yanıtını alan Belözoğlu'nun, için Başkan ile de bir toplantı yaptığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den İrfan Can'a inanılmaz teklif!

Koç'un, " için maaş skalamızı 3 milyon euro'ya çıkarabiliriz" sözleri üzerine Emre'nin, durumu İrfan Can'a ilettiği kaydedildi.

Fenerbahçe'den İrfan Can'a inanılmaz teklif!

'de şampiyonluk iddiası devam eden 'deki gelişimini tamamladığını düşünen 'ın, yurt dışı seçeneği gerçekleşmezse seneye forması giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

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Fenerbahçe'den İrfan Can'a inanılmaz teklif!
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