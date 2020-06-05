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'dan 'ye transferde büyük şok!

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için harekete geçen , flaş bir hamleye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi 'nin neredeyse tüm planını üzerine kurduğu yıldız isim için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 5.6.2020 11:09 Son Güncelleme: 5.6.2020 11:19 ABONE OL
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde büyük şok!

Sarı-Kırmızılılar'da konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir yandan 12 Haziran'da resmen kaldığı yerden devam edecek olan için mesai harcayan 'da diğer yandan transfer konusunda da hareket var...

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde büyük şok!

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai içerisinde bulunan , ekibi Everton'ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Christian Luyindama'nın yerini doldurmak için şimdiden düğmeye bastı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde büyük şok!

basınının Everton'ın 15 milyon Euro ödemeye hazır olduğunu yazdığı Demokratik Kongolu savunmacının olası ayrılığını göz önünde bulunduran Aslan, İtalya Serie A temsilcisi Roma'nın Brezilyalı yıldızı 'un peşine düştü.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde büyük şok!

FENERBAHÇE'YE BÜYÜK ŞOK!

Kulübü Roma'yla 1 yıl daha kontratı bulunmasına rağmen ayrılığa olumlu bakan 28 yaşındaki stoper için Fanatik'in haberine göre Yönetimi'nin yeni haftada resmi adımları atacağı kaydedildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde büyük şok!

Luyindama'dan elde edilecek bonservis gelirinin bir bölümünü Jesus transferini finanse etmek için kullanmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, kalan miktarı da diğer bölgelerde yapacağı hamleler için ayıracak.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde büyük şok!

, uzun süredir 'u listesinin bir numarasında tutuyordu.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde büyük şok!
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde büyük şok!
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