Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde büyük şok!

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai içerisinde bulunan Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Christian Luyindama'nın yerini doldurmak için şimdiden düğmeye bastı.
Afrika basınının Everton'ın 15 milyon Euro ödemeye hazır olduğunu yazdığı Demokratik Kongolu savunmacının olası ayrılığını göz önünde bulunduran Aslan, İtalya Serie A temsilcisi Roma'nın Brezilyalı yıldızı Juan Jesus'un peşine düştü.
FENERBAHÇE'YE BÜYÜK ŞOK!
Kulübü Roma'yla 1 yıl daha kontratı bulunmasına rağmen ayrılığa olumlu bakan 28 yaşındaki stoper için Fanatik'in haberine göre Galatasaray Yönetimi'nin yeni haftada resmi adımları atacağı kaydedildi.
Luyindama'dan elde edilecek bonservis gelirinin bir bölümünü Jesus transferini finanse etmek için kullanmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, kalan miktarı da diğer bölgelerde yapacağı hamleler için ayıracak.