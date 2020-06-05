Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gustavo'dan Trabzonspor sözleri!

Gustavo'dan sözleri!

'nin Brezilyalı süper yıldızı , salgın sürecine dair açıklamalarda bulundu. Yıldız ön libero, bu süreçte iyi çalıştıklarını belirterek 'e galibiyetle döneceklerini belirtti. Gustavo, ile oynanacak rövanşı hakkında da konuştu.

Giriş Tarihi: 5.6.2020 12:57 Son Güncelleme: 5.6.2020 13:11 ABONE OL
Gustavo'dan Trabzonspor sözleri!

'nin Brezilyalı yıldızı , salgın nedeniyle lige verilen arada iyi çalıştıklarını söyledi.

Gustavo'dan Trabzonspor sözleri!

"TÜRKİYE BREZİLYA'DAN BİR HAYLİ ÖNDE"
Sambacı orta saha oyuncusu, "Her hafta testten geçiyoruz. Herkes adeta üzerimize titriyor. Ülkem Brezilya ile kıyasladığımda, Türkiye'nin bir hayli yol aldığını görüyorum" dedi.

Gustavo'dan Trabzonspor sözleri!

"HEPİMİZ HAZIRIZ"
çok özlediklerini dile getiren tecrübeli oyuncu, "Sahaya taraftarlarımız önünde dönmek isterdik ama ne yazık ki bu mümkün değil. Hepimiz hazırız. Lige galibiyetle başlayıp hemen ardından kupada 'u geçerek final bileti almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gustavo'dan Trabzonspor sözleri!

32 yaşındaki futbolcu 'de 22 lig maçına çıkarken 2 gol atıp 1 asist yaptı.

Gustavo'dan Trabzonspor sözleri!
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gustavo'dan Trabzonspor sözleri!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA