Gustavo'dan Trabzonspor sözleri!

"HEPİMİZ HAZIRIZ"

Futbolu çok özlediklerini dile getiren tecrübeli oyuncu, "Sahaya taraftarlarımız önünde dönmek isterdik ama ne yazık ki bu mümkün değil. Hepimiz hazırız. Lige galibiyetle başlayıp hemen ardından kupada Trabzonspor'u geçerek final bileti almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.