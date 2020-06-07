Şampiyonlar Ligi için flaş iddia! Final maçı İstanbul yerine Lisbon'da

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını yüzünden UEFA Şampiyonlar Ligi askıya alınmıştı. Devler Ligi ile ilgili karar 17 Haziran'da açıklanacak. Ancak Alman basını, konuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Bild'de yer alan habere göre, Devler Ligi'nin geri kalan kısmı Lisbon'da düzenlenecek. İstanbul'da oynanması gereken final maçı da Lisbon'da oynanacak.

UEFA'nın bu kararı almasında Lisbon'da yeterli sayıda stadyumun bulunması, corona virüsü vakalarının az olması ve turnuvanın geri kalanında herhangi bir Portekiz takımının mücadele etmeyecek olmasının etkili olduğu ifade edildi.

Turnuvaya Moskova ve Frankfurt'un da aday olduğu ancak UEFA'nın kararını Lisbon'dan yana kullandığı yazıldı. Kararın ise 17 Haziran'da açıklanacağı belirtildi.

Gelecek sezonun finalinin ise İstanbul'a verileceği de iddialar arasında.

Resmen açıklandı! Galatasaray, Avrupa'nın zirvesinde

Şampiyonlar Ligi'nde bu listeye tek Türk takımı girebildi!

Roberto Carlos: Fenerbahçe'den önce Chelsea ile anlaşmıştım