Bafetimbi Gomis'ten olay Fenerbahçe sözleri

Galatasaraylı eski futbolcu Gomis, sosyal medya hesabından karşılaştığı bir Türk taraftar ile yaşadığı diyalogu videolu olarak paylaştı.
Gomis, sosyal medya hesabından paylaştığı videonun altına, "Türklerle karşılaşmak büyük keyif. Tek sorun bazen farklı takımı tutuyor olmamız. Fenerbahçe, Avrupa'nın önemli ve büyük kulüplerinden biri ama Türkiye'de ikinci" diye yazdı.
"FENERBAHÇE'Yİ DESTEKLEME"
Gomis ile taraftar arasında yaşanan diyalogda eski sarı kırmızılı futbolcu esprili şekilde "Hangi takımı tutuyorsun? Fenerbahçe mi? Fenerbahçe'yi destekleme. Fener ağlama" şeklinde konuştu.
Öte yandan futbol kariyerine Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'de devam eden ve sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki santrfor, sezonu 19 gol ve 4 asist ile kapatmıştı.