Bafetimbi Gomis'ten olay Fenerbahçe sözleri

Gomis, sosyal medya hesabından paylaştığı videonun altına, "Türklerle karşılaşmak büyük keyif. Tek sorun bazen farklı takımı tutuyor olmamız. Fenerbahçe, Avrupa'nın önemli ve büyük kulüplerinden biri ama Türkiye'de ikinci" diye yazdı.