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Bafetimbi 'ten olay sözleri

'daki üstün performansı ile taraftarın gönlünde taht kuran Fransız futbolcu Bafetimbi sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Yolda Türk bir vatandaş ile karşılaşan yıldız futbolcu ile ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte yıldız futbolcunun sözleri...

Giriş Tarihi: 10.6.2020 18:54 Son Güncelleme: 10.6.2020 18:55 ABONE OL
Bafetimbi Gomis'ten olay Fenerbahçe sözleri

Galatasaraylı eski futbolcu , sosyal medya hesabından karşılaştığı bir Türk taraftar ile yaşadığı diyalogu videolu olarak paylaştı.

Bafetimbi Gomis'ten olay Fenerbahçe sözleri

, sosyal medya hesabından paylaştığı videonun altına, "Türklerle karşılaşmak büyük keyif. Tek sorun bazen farklı takımı tutuyor olmamız. , Avrupa'nın önemli ve büyük kulüplerinden biri ama Türkiye'de ikinci" diye yazdı.

Bafetimbi Gomis'ten olay Fenerbahçe sözleri

"FENERBAHÇE'Yİ DESTEKLEME"

ile taraftar arasında yaşanan diyalogda eski sarı kırmızılı futbolcu esprili şekilde "Hangi takımı tutuyorsun? mi? Fenerbahçe'yi destekleme. Fener ağlama" şeklinde konuştu.

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Bafetimbi Gomis'ten olay Fenerbahçe sözleri

Öte yandan futbol kariyerine Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'de devam eden ve sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki santrfor, sezonu 19 gol ve 4 asist ile kapatmıştı.

Bafetimbi Gomis'ten olay Fenerbahçe sözleri

, formasıyla çıktığı 42 maçta ise 32 gol ve 6 asist kaydetmişti.

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Bafetimbi Gomis'ten olay Fenerbahçe sözleri
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