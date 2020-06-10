Fenerbahçe Mauricio Isla ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı!

Fenerbahçe, yaptığı açıklamaya Şilili futbolcusu Mauricio Isla ile yolların ayrıldığını açıkladı. Isla'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu. Isla, Fenerbahçe formasıyla 91 maçta 13 asist üretti, gol katkısında bulunamadı.
Queens Park Rangers, Marsilya, Juventus, Udinese gibi takımlarda oynayan Şilili yıldız, 2017 yılında İtalya Serie A ekibi Cagliari'den Fenerbahçe'ye bedelsiz transfer oldu. Isla, Şili Milli Takımı'nın formasını da 115 kez giydi.
İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama
Futbol A Takımımızın formasını giyen Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır.
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