Süper Lig Puan durumu! İşte 27. hafta Süper Lig fikstürü!

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkisini sürdüren corona virüsü ülkemiz spor faaliyetleri üzerinde de olumsuz etkiye sebep olmuştu. Uygulamaya alınan normalleşme planı ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla Süper Lig'de mücadele 12 Haziran günü 27. Haftada kaldığı yerden devam edecek. Ligde kalan 8 haftada üst sıralarda yer alan takımları şampiyonluk yolunda kritik mücadeleler bekliyor. Öte yandan ligin tekrar başlamasıyla son "Süper Lig Puan durumu" futbolseverlerce hatırlanmak için yoğun araştırılmaya devam ediyor.
87 günlük ara öncesindeki son Süper Lig puan durumu ile 27. hafta Süper Lig fikstürü şöyle;
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında iddialı konumda bulunan takımlar sezonun kalan bölümde kritik maçlara çıkacak.
Ligde 53'er puana sahip Trabzonspor ile Medipol Başakşehir bir ve ikinci sırada yer alırken, Galatasaray 50 puanla üçüncü, Demir Grup Sivasspor ise 49 puanla dördüncü sırada bulunuyor.
Özellikle ligin 29. haftasında Medipol Başakşehir-Galatasaray maçı ile 30. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması şampiyonluk yarışında büyük öneme sahip olacak.
Ligde sozunun son derbisi ise 33. haftada Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak.
Süper Lig'de 27. hafta maçlarının programı şöyle:
21.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)
21.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker)
13 Haziran Cumartesi:
18.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
21.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)
14 Haziran Pazar:
18.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)
21.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-MKE Ankaragücü (Kalyon)
15 Haziran Pazartesi:
21.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)