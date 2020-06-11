Süper Lig Puan durumu! İşte 27. hafta Süper Lig fikstürü!

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkisini sürdüren corona virüsü ülkemiz spor faaliyetleri üzerinde de olumsuz etkiye sebep olmuştu. Uygulamaya alınan normalleşme planı ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla Süper Lig'de mücadele 12 Haziran günü 27. Haftada kaldığı yerden devam edecek. Ligde kalan 8 haftada üst sıralarda yer alan takımları şampiyonluk yolunda kritik mücadeleler bekliyor. Öte yandan ligin tekrar başlamasıyla son "Süper Lig Puan durumu" futbolseverlerce hatırlanmak için yoğun araştırılmaya devam ediyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMU 2020

87 günlük ara öncesindeki son Süper Lig puan durumu ile 27. hafta Süper Lig fikstürü şöyle;