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'dan 'ye transferde dev çalım! ...

'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Mariano'nun takımda kalması beklenmiyor. ise Isla ile yolların ayrıldığını geçtiğimiz günlerde resmen açıkladı. 'in iki devi de sağ bek takviyesi için kolları sıvadı ve aynı isim için karşı karşıya geldiler. Transfere dair sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan dünyaca ünlü gazeteci , 'nin Galatasaray ile sözleşme imzalayabileceğini iddia etti.

Giriş Tarihi: 12.6.2020 18:46 Son Güncelleme: 12.6.2020 18:50 ABONE OL
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde dev çalım! Omar Elabdellaoui...

Galatasaray transferde vites yükseltti! Dünyaca ünlü gazeteci Manu Lonjon, yaptığı paylaşımda Olympiakos forması giyen yıldız futbolcunun sarı kırmızılılarla sözleşme imzalayabileceğini duyurdu.

Sezonun sona ermesiyle beraber kulübü Olympiakos ile yolları ayırmayı planlayan Omar Elabdellaoui'nin Galatasaray ile görüştüğü ve teklifi kabul etmesi halinde sarı-kırmızılılara imza atabileceği belirtildi.

İşte o paylaşım;



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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferde dev çalım! Omar Elabdellaoui...
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