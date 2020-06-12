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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisi nedeniyle ülkemizde askıya alınan Süper Lig maçları aradan geçen uzun sürenin ardından bugün karşılaşmasıyla yeniden başlıyor. Saat 21.00’da ilk düdüğün çalacağı karşılaşmada ligin zirvesinde yer alan Trabzonspor deplasmanda oynayacağı maçta rakibi karşısında 3 puan alarak şampiyonluk yarışında avantaj elde etmek istiyor. Ligin 8. Sırasında yer alan Göztepe’yse kazanan taraf olarak üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Öte yandan heyecanla maç saatini bekleyen futbolseverler Göztepe Trabzonspor maçı canlı nasıl takip edilir merak ediyor. İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 12.6.2020 20:30 ABONE OL
Göztepe Trabzonspor |CANLI

Dünya geneliyle birlikte ülkemizde de etkisini sürdüren corona virüsü pandemisi sebebiyle pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de spor müsabakaları askıya alınmıştı. Aradan geçen süre sonucunda normalleşme adımları atılmaya başlandığı şu günlerde TFF tarafından alınan kararla ertelenen Süper Lig müsabakalarının kalan 8 haftasının oynanmasına karar verildi. Bu kararın ardından 12 Haziran tarihinde (bugün) büyük mücadele maçlarıyla saat 21.00'da start alacak. Lig'de zirvede yer alan "Karadeniz Fırtınası" deplasmanda rakibini yenerek şampiyonluk yarışında avantajını sürdürmeyi hedefliyor. Öte yandan karşılaşmayı heyecanla bekleyen sporseverler Göztepe Trabzonspor maçı canlı nasıl takip edilir öğrenmek istiyor.

GÖZTEPE TRABZONSPOR |CANLI (SÜPER LİG 27. HAFTA)

İzmir'de saat 21.00'da ilk düdüğün çalacağı karşılaşmaya ilişkin detaylar şöyle;

Göztepe Trabzonspor |CANLI

Süper Lig'in 27. Hafta maçı saat 21.00'da beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçı aşağıda yer alan canlı takip linkinden anbean takip edebilirsiniz…

GÖZTEPE TRABZONSOR CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ...

GÖZTEPE-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Serdar, Halil, Wilczek

Trabzonspor: Uğurcan, Perreia, Campi, Da Costa, Novak, Sosa (Ndiaye), A. Parmak, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

Göztepe Trabzonspor |CANLI
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Göztepe Trabzonspor | CANLI
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