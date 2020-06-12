Dünya geneliyle birlikte ülkemizde de etkisini sürdüren corona virüsü pandemisi sebebiyle pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de spor müsabakaları askıya alınmıştı. Aradan geçen süre sonucunda normalleşme adımları atılmaya başlandığı şu günlerde TFF tarafından alınan kararla ertelenen Süper Lig müsabakalarının kalan 8 haftasının oynanmasına karar verildi. Bu kararın ardından 12 Haziran tarihinde (bugün) büyük mücadele Göztepe – Trabzonspor maçlarıyla saat 21.00'da start alacak. Lig'de zirvede yer alan "Karadeniz Fırtınası" deplasmanda rakibini yenerek şampiyonluk yarışında avantajını sürdürmeyi hedefliyor. Öte yandan karşılaşmayı heyecanla bekleyen sporseverler Göztepe Trabzonspor maçı canlı nasıl takip edilir öğrenmek istiyor.

GÖZTEPE TRABZONSPOR |CANLI (SÜPER LİG 27. HAFTA)

İzmir'de saat 21.00'da ilk düdüğün çalacağı karşılaşmaya ilişkin detaylar şöyle;