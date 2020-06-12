Göztepe Trabzonspor | CANLI

Dünya geneliyle birlikte ülkemizde de etkisini sürdüren corona virüsü pandemisi sebebiyle pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de spor müsabakaları askıya alınmıştı. Aradan geçen süre sonucunda normalleşme adımları atılmaya başlandığı şu günlerde TFF tarafından alınan kararla ertelenen Süper Lig müsabakalarının kalan 8 haftasının oynanmasına karar verildi. Bu kararın ardından 12 Haziran tarihinde (bugün) büyük mücadele Göztepe – Trabzonspor maçlarıyla saat 21.00'da start alacak. Lig'de zirvede yer alan "Karadeniz Fırtınası" deplasmanda rakibini yenerek şampiyonluk yarışında avantajını sürdürmeyi hedefliyor. Öte yandan karşılaşmayı heyecanla bekleyen sporseverler Göztepe Trabzonspor maçı canlı nasıl takip edilir öğrenmek istiyor.
İzmir'de saat 21.00'da ilk düdüğün çalacağı karşılaşmaya ilişkin detaylar şöyle;
Süper Lig'in 27. Hafta Göztepe Trabzonspor maçı saat 21.00'da beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçı aşağıda yer alan canlı takip linkinden anbean takip edebilirsiniz…
GÖZTEPE-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Serdar, Halil, Wilczek
Trabzonspor: Uğurcan, Perreia, Campi, Da Costa, Novak, Sosa (Ndiaye), A. Parmak, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth