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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yaklaşık 3 aylık corona virüsü arasından , ve Fenerbahçe - Kayserispor maçlarıyla geri dönüyor. Süper Lig’in 27. haftasının açılış maçında lider Trabzonspor, Göztepe deplasmanına konuk olacak. Fırtına, kazanıp şampiyonluk yolunda bir adım daha atmak isterken, Göztepe ise sahasında puan ya da puanlar almak istiyor. Kritik mücadele öncesi 11'ler de belli oldu. İşte Göztepe - Trabzonspor maçına dair detaylar...

Giriş Tarihi: 12.6.2020 19:11 Son Güncelleme: 12.6.2020 20:12 ABONE OL
Göztepe-Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in lideri Trabzonspor corona virüsü sonrası ilk maçta Göztepe'ye konuk oluyor. Nefes kesen maç öncesi iki takım taraftarları da merakla tüm detayları araştırıyor. Süper Lig'de 27. hafta başlıyor. Şampiyonluk adayı Trabzonspor ile orta sıralardaki Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. 53 puana sahip bordo-mavili ekip, ligde averajla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sekizinci Göztepe'nin ise 37 puanı var. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi 1-0 Göztepe kazanmıştı.

GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Göztepe-Trabzonspor maçı 12 Haziran Cuma günü oyananacak. Karşılaşma saat 21:00'da başlıyor. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi kadroda yok. Göztepe'de ise sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Göztepe: Beto, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Napoleoni, Serdar, Jerome

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN OPTA İSTATİSTİKLERİ
Trabzonspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçının üçünü kazanan Göztepe (1B 1M), daha önceki 18 karşılaşmada iki galibiyet alabilmişti (8B 8M).

Göztepe deplasmanında çıktığı son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Trabzonspor (1M), daha önceki sekiz karşılaşmada rakibini sadece bir kez mağlup edebilmişti (6B 1M).

Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımları konuk ettiği son üç maçı kaybetmeyen Göztepe (2G 1B), son yenilgisini geçen sezon Trabzonspor'dan almıştı (1-3).

Deplasmanda çıktığı son dokuz Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor (6G 3B), aynı sezon içinde daha uzun bir seriyi en son 2004/05'te yaşadı (10 maç).

Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım olan Trabzonspor (18), aynı zamanda geri düştüğü karşılaşmalarda en çok puan kazanan iki ekipten biri (13; Fenerbahçe ile birlikte).

2019/20 Süper Lig sezonunda ceza sahası dışından en fazla gol atan takım Göztepe (11). Trabzonspor ise şu ana kadar bu şekilde sadece bir gol yedi.

Göztepe formasıyla yedinci asistini Rizespor karşılaşmasında yapan Soner Aydoğdu, Süper Lig kariyerinde 2014/15'ten bu yana bir sezondaki en yüksek gol pası sayısına ulaştı.

Göztepe kalecisi Beto'nun Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı maçlar Trabzonspor'a karşı (4 maçta 23 kurtarış).

Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste dört maçta gol atamayan Alexander Sörloth, sahada kaldığı 309 dakikada çektiği hiçbir şutta isabet bulamadı (0/5).

Trabzonspor forması giyen Caleb Ekuban, 2019/20 Süper Lig sezonunun ikinci yarısında çıktığı üç deplasman maçında birer gole doğrudan katkı sağladı (1 gol & 2 asist).

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Göztepe-Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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