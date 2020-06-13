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'den tepkilere cevap! " formasını yere atmadım"

, 'in 27. haftasında sahasında 'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin 65. dakikasında oyundan alınan yıldız futbolcu , 'ın bu kararına kızdı ve formasını çıkarıp attı. Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan deneyimli oyuncu, siyah-beyazlı formayı atmak gibi bir saygısızlık yapmadığını ifade etti. Ganalı, formayı yere değil malzemeciye doğru attığını belirtti.

Giriş Tarihi: 13.6.2020 23:40 Son Güncelleme: 13.6.2020 23:41 ABONE OL
Boateng'den tepkilere cevap! Beşiktaş formasını yere atmadım

3 aylık corona virüsü salgını sonrası Süper Lig yeniden başlarken, Beşiktaş beklediğini bulamadı. Siyah-beyazlılar, kalan 8 haftalık dilimin ilk maçı olan Antalyaspor mücadelesinden mağlup ayrıldı.

Müsabakadan 2-1 mağlup ayrılan siyah-beyazlılar, futbol olarak da iyi sinyaller vermedi. Maça çıkardığı kadro ile eleştirilen Sergen Yalçın, 65. dakikada ise Boateng'in yerine Umut Nayir'i oyuna sürdü.

Hocasının bu kararına sinirlenen Ganalı isim, formayı çıkarıp yere attı. Maçın ardından büyük tepkiler alan Boateng, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanlış anlaşıldığını ve formaya saygısızlık yapmadığını dile getirdi.

Boateng'in açıklaması şöyle: "Asla Beşiktaş formasını yere atmak gibi bir saygısızlık yapmam. Oyundan çıktıktan sonra formamı çıkarıp kulübedeki malzemecimize doğru atmaya çalıştım. Bu kulübe ve formaya karşı saygısızca bir tavrım söz konusu bile değil. Ama buna rağmen dışarıdan öyle anlaşıldıysa özür dilerim."

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Boateng'den tepkilere cevap! "Beşiktaş formasını yere atmadım"
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